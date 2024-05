Sbanda a 160 km/h, Tesla vola contro una casa e la distrugge, 3 morti: il video dello schianto in Usa La tragedia a Pasadena, nel sud della California. La vettura è stata lanciata in aria per diversi metri e si è scontrata prima contro un palo della luce e poi contro una casa situata a più di 30 metri di distanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Tre giovani sono morti e altri tre sono rimasti feriti gravemente in Usa dopo che la Tesla su cui viaggiavano ha sbandato, colpendo un marciapiede e volando letteralmente contro una casa. La terribile sequenza è stata ripresa in alcuni video delle telecamere di sorveglianza della zona attraverso i quali la polizia locale ha ricostruito tutte le fasi dello schianto mortale. La tragedia nella notte tra venerdì e sabato scorso a Pasadena, nel sud della California.

Erno circa le 2.30 del mattino di sabato. Nel filmato si vede la vettura in strada a tutta velocità che salta un semaforo rosso. Secondo la polizia di Pasadena, viaggiava a 160 km/h. Poco dopo improvvisamente colpisce un marciapiede prendendo letteralmente il volo. La vettura è stata lanciata in aria per diversi metri e si è scontrata prima contro un palo della luce e poi contro una casa situata a più di 30metri di distanza. Nell’impatto ha causato scintille in strada e infine ha distrutto una parte dell’edifico che fortunatamente era vuoto.

Nell’impatto tre ragazzi sono stati sbalzati dal veicolo e sono morti praticamente sul colpo. Le vittime sono l’automobilista 22enne Moheb Samuel, il suo migliore amico e coetaneo Esrom Fessemaye e il 20enne Stefan Michael Pfeifer. Tra i feriti la sorella diciassettenne di Samuel, insieme al ventenne Emerson Newquist e alla diciottenne Bella Ramirez. La più grave sarebbe proprio la minore le cui condizioni sono giudicate critiche dai medici.

La polizia locale ha detto che le vittime non avevano la cintura di sicurezza e c'erano prove che c'era alcol nella Tesla. Per questo l'ufficio del medico legale della contea eseguirà un test tossicologico per determinare se il conducente era alterato o sotto l'influenza di sostanze. Gli investigatori affermano che la causa dell'incidente mortale è ancora oggetto di indagine e che stanno esaminando tutte le possibili piste