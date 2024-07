video suggerito

Sydney, incendia casa, chiude le porte e ostacola i soccorsi per uccidere i figlioletti: 3 morti e 4 feriti L’uomo, oltre ai tre capi d’imputazione per omicidio dei figli più piccoli, deve rispondere anche di cinque capi d’imputazione per tentato omicidio. Nell’incendio infatti sono rimasti feriti anche i figli più grandi, tre bambini e una bambina di età compresa tra i quattro e gli 11 anni, e la moglie. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Orrore in Australia dove un padre è stato arrestato per aver appiccato un devastante incendio in casa per sterminare la famiglia, uccidendo i figli di 2 e 6 anni e la figlioletta più piccola di appena 5 mesi. Il terribile incendio nelle prime ore di domenica mattina quando l'uomo di 28 anni ha cosparso di benzina l'abitazione e ha dato fuoco a tutto dopo aver chiuso le porte e chiave per impedire ogni via di fuga. Non solo, secondo la polizia locale, avrebbe anche bloccato i successivi tentativi di salvataggio dall'esterno per portare a termine quanto aveva messo in atto.

L'uomo, oltre ai tre capi d'imputazione per omicidio, deve rispondere anche di cinque capi d'imputazione per tentato omicidio e un'accusa di distruzione di proprietà con l'intento di mettere a repentaglio vite umane. Nell'incendio infatti sono rimasti feriti anche i figli più grandi, tre bambini e una bambina di età compresa tra i quattro e gli 11 anni, che sono sopravvissuti alla furia omicida del padre insieme alla madre.

"Uno dei peggiori casi di figlicidio avvenuti nello Stato" lo ha descritto il sovrintendente della polizia del Nuovo Galles del Sud che indaga su fatti. Secondo gli inquirenti australiani, l'uomo ha appiccato incendi in tutta la cas,a utilizzando un "acceleratore" come la benzina, e poi ha chiuso tutte le porte all'interno per impedire alla sua famiglia di scappare. Infine ha ostacolato le operazioni di soccorso da parte dei vicini, che erano intervenuti alla vista di fumo e fiamme provenienti dalla casa, e poi anche il lavoro dei soccorritori che però sono riusciti a salvare i quattro bambini sopravvissuti e la loro madre.

La polizia ha spiegato che l'uomo ha afferrato uno dei bambini aggrappandosi a lui mentre il piccolo cercava di scappare, tanto che i soccorritori hanno dovuto "strappare il bambino dalle sue mani". La bambina di cinque mesi è stata trovata già morta. I bambini di due e sei anni sono riusciti a uscire di casa in condizioni critiche, ma sono morti in ospedale poco dopo. La madre è stata dimessa dall'ospedale mentre i quattro piccoli rimangono ricoverati ma sono in condizioni stabili. In ospedale anche l'uomo che rimane ricoverato ma piantonato dalla polizia.