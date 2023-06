Portò con sé i documenti riservati dalla Casa Bianca, Trump incriminato: “Giorno buio per l’America” Donald Trump è diventato il primo ex presidente nella storia degli Stati Uniti ad essere incriminato per reati federali. Ben sette i capi d’accusa, tra cui quello di cospirazione per ostacolare la giustizia.

A cura di Biagio Chiariello

Donald Trump è stato incriminato per aver portato via illegalmente dalla Casa Bianca documenti riservati nella sua residenza di Mar-a-Lago. È stato lo stesso ex presidente USA ad annunciarlo sul suo social Truth. La decisione è del procuratore speciale Jack Smith, nominato dal dipartimento della Giustizia, e da due gran giurì basati a Washington e in Florida, che gli ha contestato sette capi d'accusa.

Tra le imputazioni ci sono appropriazione indebita di carte appartenenti allo Stato, falsa testimonianza, e soprattutto cospirazione per ostacolare la giustizia.

"Questo è un giorno buio per l'America, siamo un Paese in serio e rapido declino", ha scritto Trump, definendo l'accusa come la "bufala degli scatoloni" e un tentativo di "interferire nelle elezioni". Il miliardario newyorkese è stato convocato per martedì prossimo al tribunale di Miami, alle 15, per rispondere delle accuse.

È la prima volta nella storia degli Stati Uniti che un ex presidente si trova a dover affrontare un'incriminazione per reati federali. "Sono un uomo innocente. Vogliono distruggere la mia reputazione perché vogliono vincere le elezioni", ha proseguito il diretto interessato che rinfaccia alla "corrotta amministrazione Biden" di usare il potere per perseguitare un avversario politico.

Anche il New York Times fa notare come queste imputazioni gettano gli Stati Uniti in una situazione senza precedenti dato che Trump "non solo è un ex presidente ma è anche il front runner alla nomination repubblicana alle elezioni 2024 che potrebbe trovarsi ad affrontare Joe Biden, la cui amministrazione sta ora cercando di incriminarlo".

Questa nuova incriminazione per Trump potrebbe non essere l'ultima. Oltre allo scandalo della pornostar Stormy Daniels, l'ex presidente è indagato anche per il tentativo di sovvertire il risultato elettorale in Georgia nel 2020, in cui fu sconfitto da Joe Biden. Anche questa inchiesta è stata affidata al procuratore speciale Jack Smith.