Detenuti torturati, aborti forzati e insetti come cibo: il report choc sulle carceri in Corea del Nord Il rapporto choc della Ong Korea Future sulle carceri in Corea del Nord: “Stupri, torture e aborti forzati. Il sistema penale è paragonabile al Gulag sovietico”.

Stupri, torture, donne costrette ad abortire e insetti per cibo. È questo quello che succederebbe nelle carceri della Corea del Nord secondo un rapporto choc realizzato dalla Ong "Korea Future", che da anni è impegnata nel denunciare i "sistematici e diffusi" casi di violazione dei diritti umani nel Paese.

Il dossier è il frutto di una serie di vere e proprie interviste che l'Organizzazione no profit ha fatto a centinaia di sopravvissuti, testimoni e autori di abusi che sono fuggiti dal paese.

Sono stati anche esaminati documenti ufficiali, immagini di satellite, e modellini digitali di strutture penitenziarie, per tracciare un quadro della vita all'interno delle prigioni della Repubblica popolare, con oltre mille casi di tortura documentati e un centinaio di esecuzioni, casi di stupro e altre forme di violenza sessuale, perpetrati personalmente da funzionari di alto rango.

"Lo scopo del nostro rapporto è fondamentalmente quello di rivelare le violazioni dei diritti umani che hanno avuto luogo all'interno dei sistemi penali della Corea del Nord. (Si) rileva che 10 anni dopo che le Nazioni Unite hanno istituito una Commissione d'inchiesta, vi sono ancora sistematiche e diffuse violazioni dei diritti umani", ha affermato Kim Jiwon, uno dei membri di Korea Future.

Un inferno, quello vissuto nelle carceri nordcoreane, "paragonabile al Gulag sovietico", dal momento che lo scopo del sistema penale "non è diminuire la recidiva e aumentare la sicurezza pubblica – si legge nel rapporto -. È isolare dalla società le persone il cui comportamento è in conflitto con il mantenimento dell’autorità singolare del Leader Supremo, Kim Jong Un".

Un’ex detenuta, che afferma di essere stata reclusa per poco più di un anno tra il 2015 e il 2016 dopo essersi lamentata con le autorità per la sua situazione abitativa, ha paragonato il suo trattamento a quello di un animale. Come ha poi sottolineato in una intervista alla Cnn, le condizioni di vita in prigione erano disumane. "Dormivamo a zig-zag e i piedi di un'altra persona mi toccavano le spalle. In cella potevamo muoverci: dovevamo sederci con le mani lungo i fianchi e guardare in basso. Non potevamo neanche parlare. Si sentiva solo il respiro delle persone".

Quando è stata rilasciata, ha aggiunto, "assomigliavo a uno scheletro. Non mi sentivo più un essere umano. Ho pensato spesso, durante la detenzione, che sarebbe stato meglio morire, se avessi dovuto continuare a vivere in quel modo".

Ancora, l'Ong ha riportato il caso di una donna che è stata costretta ad abortire quando era incinta di sette o otto mesi o quello di un altro detenuto che è stato nutrito con appena 80 grammi di mais al giorno, una dieta da fame che ha visto il suo peso scendere da 60 a 37 chili in un mese e lo ha costretto a "integrare il suo dieta con scarafaggi e roditori".