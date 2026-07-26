Diddy coinvolto in una rissa in carcere: finisce in isolamento dopo la lite con un detenuto

Dopo una lite con un altro detenuto, Sean Diddy Combs è stato trasferito in isolamento. L’episodio potrebbe incidere sui benefici legati alla buona condotta.

Sean Diddy Combs – ph MEGA:GC Images

Non trova pace Sean "Diddy" Combs, che sta scontando una pena di circa 4 anni per reati legati al trasporto a fini di prostituzione. Il cantante e imprenditore americano, infatti, sarebbe stato coinvolto in una rissa con un altro detenuto, nella prigione del New Jersey, e successivamente è stato trasferito in isolamento, come scrivono ABC e TMZ. Proprio quest'ultima riporta che l'alterco sarebbe avvenuto nei giorni scorsi all'interno del penitenziario di Fort Dix, una struttura federale a bassa sicurezza che ospita migliaia di detenuti e dove gli episodi disciplinari vengono gestiti secondo il regolamento del Bureau of Prisons. Il motivo dello scontro sarebbero stati alcuni insulti rivolti da questo detenuto al cantante che avrebbe preferito farsi giustizia da solo piuttosto che chiamare le guardie carcerarie.

Secondo TMZ i due uomini avrebbero cominciato a insultarsi, inizialmente, prima di arrivare a spintonarsi e a prendersi a pugni, finché il personale del carcere è riuscito a intervenire per sedare lo scontro. A quel punto Diddy sarebbe stato spostato in isolamento, anche se non è chiaro quanto tempo dovrà restarci. L'isolamento, infatti, non rappresenta una sanzione definitiva ma può essere disposto anche come misura cautelare mentre vengono ricostruite le responsabilità dell'accaduto. Solo al termine delle verifiche l'amministrazione penitenziaria decide se applicare eventuali provvedimenti disciplinari. Un episodio del genere, però, potrebbe avere conseguenze sulla sua permanenza in carcere. Il cantante dovrebbe uscire a febbraio 2028, ma la scarcerazione potrebbe arrivare anche prima. Questa pena, però, è calcolata anche sulla base della buona condotta che può incidere sulla durata effettiva della detenzione.

Di questo passo, però, il rischio è che Diddy possa passarci più tempo, soprattutto se le autorità riterranno che il torto sia dalla sua parte. Dal carcere non è arrivato alcun commento, poiché il regolamento vieta di rilasciare informazioni sulle condizioni di detenzione, sui procedimenti disciplinari o su singoli detenuti per ragioni di privacy, sicurezza e incolumità. Dopo un processo mediaticamente molto rilevante presso la corte federale di Manhattan, i giurati hanno condannato il cantante per trasporto a fini di prostituzione, assolvendolo per i reati più gravi di cui era stato accusato nell'ambito dei cosiddetti "freak offs", incontri sessuali che, secondo l'accusa, coinvolgevano ex fidanzate e prostituti.

Combs è stato assolto per le accuse di traffico sessuale mediante la forza, frode o coercizione e per quello di associazione a delinquere. Se considerato colpevole della rissa, quindi, l'incidente rappresenterebbe un ulteriore ostacolo per Combs, il cui percorso giudiziario continua a far discutere anche dopo la sentenza. la pena destinata a concludersi nel 2028 rischia ora di complicarsi ulteriormente e Diddy continua a essere al centro dell'attenzione mediatiche.