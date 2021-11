Darrell Brooks jr, chi è il rapper pregiudicato che è stato fermato per la strage del Suv a Wuakesha L’uomo il cui nome completo è Darrell Edward Brooks Jr, è un rapper e in alcuni video online si vede proprio il suv che si è scagliato sulla folla a Waukesha facendo una strage.

È Darrell Brooks jr l’uomo fermato dalla polizia per la strage di Wuakesha, in Usa, dove un suv rosso è piombato sulla folla durante la tradizionale parata di Natale facendo morti e feriti domenica pomeriggio. Si tratta di un afroamericano di 39 anni, un rapper con una lunga lista di reati alle spalle che era uscito di prigione appena due giorni fa. È lui il proprietario del mezzo che ha falciato i partecipanti alla parata tra cui diversi bambini: lo stesso suv infatti era parcheggiato nel vialetto di casa del 39enne con evidenti segni di impatto sulla parte frontale. Quando gli agenti lo hanno raggiunto nella sua casa di Milwaukee, a pochi chilometri dal luogo della strage, l’uomo ha riferito di avere forti dolori alla spalla.

Strage di Waukesha, Darrel Brooks jr ha numerosi precedenti

Il capo della polizia di Waukesha ha confermato che una persona è stata presa in custodia in relazione ai fatti ma no ha voluto confermare la sua identità. Secondo i media locali che hanno visionato i documenti della polizia, l’uomo il cui nome completo è Darrell Edward Brooks Jr, è un rapper che si esibisce sotto il nome di MathBoi Fly in alcuni video online in cui si vede proprio il suv che si è scagliato sulla folla nella cittadina del Wisconsin. La polizia è stata vista accorrere in forze davanti alla sua abitazione. Secondo quanto riportano i media locali, l’uomo sarebbe schedato dalla polizia per numerosi reati penali tra cui anche alcuni reati sessuali. Sarebbe finito in carcere anche in Nevada ed era stato rilasciato dalla custodia due giorni fa dopo aver pagato una cauzione di mille dollari stabilita dal giudice.

Cosa sappiamo finora sulla strage di Waukesha

Il dramma si è consumato intorno alle 16:40 di domenica pomeriggio ora locale, la notte in Italia, quando il suv rosso ha attraversato una serie di barricate e si è lanciato nell'affollato percorso della parata travolgendo adulti e bambini. Cinque persone sono state uccise e più di 40 sono rimaste ferite, hanno spiegatole autorità della città del Wisconsin. "Questi numeri potrebbero cambiare man mano che raccogliamo ulteriori informazioni. Molte persone son andate negli ospedali autonomamente" spiegano le autorità. Il più importante ospedale della zona ha informato che ci son tre pazienti in condizioni critiche e quattro in condizioni gravi. Il Children's Wisconsin, un ospedale pediatrico di Milwaukee, ha affermato che sta curando 15 minori che sono rimasti feriti senza ulteriori chiarimenti sula loro gravità. Il capo della polizia Daniel P. Thompson ha detto che gli agenti stanno lavorando con l'ufficio del medico legale della contea di Waukesha per identificare le vittime. Thompson ha aggiunto che l'indagine è ancora in corso per acertare i fatti.