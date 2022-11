Danny e Liam, padre e figlio scomparsi tre anni fa in Spagna: aperta un’indagine per duplice omicidio Danny e Liam sono padre e figlio e da tre anni non si hanno più loro notizie: sono stati visti l’ultima volta in Spagna e adesso la polizia ha aperto un’indagine per duplice omicidio.

Nessuno ha più loro notizie da ben tre anni. Padre e figlio, originari di Burgess Hill nel West Sussex, sono scomparsi mentre si trovavano sulla Costa del Sol. Danny Poole, 46 anni, e il figlio Liam, di 22 anni, ad aprile 2019 si trovavano in viaggio insieme. Per la polizia potrebbe trattarsi di un duplice omicidio e, per questo motivo, ha deciso di aprire un'inchiesta.

I due avrebbero raccontato alla loro famiglia che si trovavano in quei luoghi per trovare una casa in cui trascorrere poi le vacanze. Stando ad alcune indiscrezioni, sarebbero partiti con una valigia con all'interno ben ventimila sterline in contanti. In base alle ricostruzioni elaborate dagli inquirenti, avrebbero soggiornato anche in un lussuoso resort per golfisti che si troverebbe a Estepona. Una scelta ritenuta insolita dai loro parenti considerato che nessuno dei due giocava a golf.

I presunti affari di droga del padre di Liam

Ed è lì che avrebbero lasciato i loro bagagli, i passaporti e un'auto a noleggio. Da quel momento nessuno ha più avuto loro notizie: non sono stati nemmeno mai recuperati i soldi. Dalle indagini, è stato possibile scoprire che il 46enne era stato in prigione e aveva avuto alcuni legami nel mondo del traffico di droga.

Per questo, si è addirittura ipotizzato che sia stato ucciso al termine di un affare andato male. E adesso la polizia ha aperto un fascicolo per duplice omicidio. Dopo la loro scomparsa, la nonna del 22enne si era recata in Spagna accompagnata da una televisione britannica. A loro, ha raccontato che dopo alcune settimane aveva ricevuto una richiesta dal Marocco di un presunto riscatto di centomila sterline.