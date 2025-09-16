Dal dramma alla fortuna: perde la casa in un incendio, poche settimane dopo vince un cottage alla lotteria

Daniel Drouin, musicista di Alberton, in Canada, era rimasto senza un’abitazione insieme a tutta la sua famiglia dopo ave perso la casa in un incendio quest’estate, ma è stato travolto da un vero colpo di scena (e di fortuna): ha vinto alla lotteria un cottage prefabbricato arredato. Ora lui e i suoi figli avranno la possibilità di ricongiungersi dopo settimane di separazione.

Daniel Drouin e ciò che restava della sua ex casa

A volte la vita sembra un susseguirsi di colpi duri, poi improvvisamente si apre uno spiraglio che ribalta tutto. È quanto accaduto a Daniel Drouin, musicista di Alberton, una cittadina dell’Isola del Principe Edoardo, in Canada. Quest’estate ha visto andare letteralmente in fumo la sua casa di famiglia in un incendio devastante. Una notte di luglio, intorno alle due, il figlio lo ha svegliato urlando: la casa stava bruciando. Il ragazzo, con lucidità, ha chiamato i vigili del fuoco e fatto uscire tutti in tempo. La famiglia si è salvata, ma la casa è rimasta irrimediabilmente danneggiata, tanto da dover essere demolita.

Drouin ha passato le settimane successive ospite da amici, mentre i suoi due figli sono stati divisi tra conoscenti e nonni. Un’estate segnata dalla perdita, dal senso di precarietà e dalla necessità di ricominciare da zero.

Ma proprio quando tutto sembrava perduto, il destino ha deciso di sorprenderlo.

Dalla tragedia alla speranza: il biglietto della lotteria che cambia tutto

Qualche settimana dopo l’incendio, infatti, il suo telefono ha squillato. Era il direttore esecutivo di Big Brothers Big Sisters, Myron Yates. La voce dall’altra parte della cornetta gli annunciava che aveva vinto il primo premio della lotteria benefica: un cottage prefabbricato nuovo di zecca e completamente arredato, pronto per essere abitato.

Daniel stentava a crederci. Pensava a uno scherzo, una di quelle burle crudeli che arrivano proprio quando meno te lo aspetti. “Ho creduto fosse una telefonata di scherzo… ma non lo era. Dopo avermi dato i dettagli, Yates mi ha persino richiamato per assicurarsi che avessi capito che era tutto vero”, ha raccontato ancora incredulo.

Il biglietto vincente lo aveva acquistato mesi prima, pagando 50 dollari, quasi per caso. In realtà era stato esitante fino all’ultimo, convinto dalla sua compagna a partecipare a quella raccolta fondi. Una decisione che oggi definisce “life changing”, capace di cambiare completamente le prospettive sue e della sua famiglia.

Una casa nuova o 150mila dollari? Scelta semplice per Daniel

La lotteria aveva visto la vendita di circa 14.000 biglietti, con due opzioni per il vincitore: 150.000 dollari in contanti o il cottage. Drouin non ha avuto dubbi. Ha scelto la casa, perché ciò che desidera più di ogni altra cosa è tornare a vivere con i suoi figli sotto lo stesso tetto. “È una coincidenza incredibile – ha detto – dopo tutto quello che ci è capitato nell’ultimo mese, ricevere una notizia simile è qualcosa che non avrei mai immaginato. Quante probabilità c’erano?”.

Lunedì scorso si è recato a Charlottetown, negli uffici di Big Brothers Big Sisters, per firmare le carte e vedere con i suoi occhi la nuova abitazione. Le immagini pubblicate dall’associazione lo ritraggono emozionato mentre visita il cottage, già rifinito e arredato in ogni dettaglio. Non ha ancora deciso dove collocarlo, visto che il premio non include un terreno, ma poco importa: quel che conta è avere finalmente un punto di partenza per un futuro diverso.

“Vuol dire un nuovo inizio, davvero – ha commentato –. Per me, per i bambini, per tutta la famiglia. Finalmente potremo tornare a stare insieme”.

Da un’estate di fumo e macerie a un settembre di speranza: la parabola di Daniel Drouin sembra una favola moderna, in cui la sfortuna più nera lascia spazio a un colpo di fortuna capace di restituire dignità e serenità. Una storia che ricorda quanto la vita sappia, a volte, sorprenderci nel momento meno prevedibile.