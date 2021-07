in foto: Smith Street, Melbourne

Che sia la voglia di ritornare a viaggiare o solo la curiosità di sbirciare in foto gli scorci più belli delle città, la rivista "Time Out" ha deciso di accontentare i viaggiatori del mondo e stilare una particolare classifica, ovvero quella delle dieci strade più belle del mondo. Il risultato ha regalato un giro intorno al globo molto interessante che abbraccia numerosi paesi e continenti, con qualche inaspettata sorpresa che arriva dall'Australia.

Per stilare la classifica, i redattori di Time Out hanno esaminato le strade attraverso diversi aspetti, concentrandosi ad esempio su cibo e bevande, sulle offerte culturali e notturne, ma anche sul sentimento di comunità espresso da questi pezzi di città.

Per questi fattori, al primo posto della classifica di Time Out sulle dieci strade più bella del mondo è stata inserita Smith Street a Melbourne, in Australia, una vivace arteria nota per i suoi negozi indipendenti, i bar gay, i locali con musica dal vivo e gli ottimi ristoranti. Il modo in cui la comunità locale si è radunata attorno alle attività di Smith Street durante i blocchi di Melbourne ha aiutato la strada a conquistare il primo posto, secondo Time Out. Il minuscolo cocktail bar Above Board è uno dei locali di Smith Street evidenziati nell'elenco. Il proprietario e capo barman Hayden Lambert ha dichiarato alla CNN Travel che il suo team è "così eccitato" dalla notizia, elogiando la "comunità fantastica" di Smith Street.

in foto: Passeig de Sant Joan, Barcelona

Sul secondo gradino del podio c'è Passeig de Sant Joan a Barcellona, in Spagna. Considerata uno dei primi corridoi verdi della città, la strada ha piste ciclabili, ampi marciapiedi, alberi e numerosi posti in cui potersi sedere all'aperto. In questo momento, ospita anche il mercato alimentare Mercat de l'Abaceria. Al terzo posto della lista c'è South Bank a Londra, una vivace arteria sul Tamigi, sede del National Theatre di Londra e dello Shakespeare's Globe. Si tratta di una vera e propria passerella diventata celebre grazie alle suggestive vedute della Cattedrale di Saint Paul oltre ai numerosi posti all'aperto in cui potersi sedere e rilassarsi.

Per quanto riguarda il quarto posto, invece, c'è l'artistica San Isidro a L'Avana, a Cuba. Mentre al quinto posto c'è la spettacolare Sunset Boulevard di Los Angeles, una delle strade più famose della città californiana.

in foto: San Isidro, L’Avana

La classifica delle 10 strade più belle del mondo