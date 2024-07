video suggerito

Dà fuoco alla macchina con i due figli a bordo: arrestata 19enne a Leeds Una ragazza di 19 anni è stata arrestata a Leeds, nel Regno Unito, con l'accusa di aver dato alle fiamme un'auto con a bordo i suoi due figli. I piccoli sono stati tratti in salvo. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Una ragazza di 19 anni è stata arrestata nelle scorse ore a Leeds, nel Regno Unito, con l'accusa di aver dato alle fiamme alla sua auto con a bordo i suoi due figli.

Secondo la polizia locale, il gesto della ragazza sarebbe stato intenzionale. I fatti sono avvenuti nel West Yorkshire giovedì scorso intorno alle 23 ora locale, quando gli agenti sono stati allertati per la presenza di un veicolo in fiamme a Tong Way, nella zona di Farnley.

"Una donna di 19 anni è stata arrestata con l'accusa di incendio doloso in relazione all'incidente e rimane in custodia. Le indagini sono in corso", ha spiegato un portavoce della polizia. Sarebbe stata lei insieme ad un vicino di casa a aiutare poi i due piccoli a uscire dalla macchina.

I bambini sono stati tratti in salvo e affidati alle cure dei sanitari, mentre la giovane è stata rilasciata su cauzione in attesa di ulteriori indagini.

In aggiornamento.