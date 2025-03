video suggerito

Dà fuoco a una donna su un tram in Germania e fugge: arrestato il marito 46enne a Gera Ha cosparso di liquido infiammabile una passeggera dandole poi fuoco e provocandole gravi ferite, poi si è dato alla fuga. Oggi, 17 marzo, la polizia ha fatto sapere di aver arrestato il marito della donna per tentato omicidio. Entrambi hanno 46 anni.

A cura di Biagio Chiariello

Una vicenda dai contorni ancora da chiarire arriva da Gera, una città situata nello stato tedesco della Turingia, nella Germania orientale. Nella giornata di ieri, un individuo ha versato un liquido infiammabile su una donna di 46 anni mentre si trovava a bordo di un tram, per poi appiccare il fuoco, causandole gravi ustioni. Un episodio drammatico che ha scosso profondamente la comunità locale.

Oggi, 17 marzo, la polizia ha reso noto di aver arrestato, con l'accusa di tentato omicidio, il marito della vittima. L’uomo, anch’egli 46enne, si è presentato spontaneamente in caserma, consegnandosi alle autorità. Tuttavia, le forze dell’ordine non hanno ancora confermato ufficialmente se sia effettivamente lui l’aggressore o se la sua posizione sia legata ad altri sviluppi delle indagini.

L’attacco è avvenuto nella mattinata di domenica 16 marzo, lasciando i presenti sotto shock. I primi a reagire sono stati proprio gli altri passeggeri, che, nel tentativo di fermare l'aggressione, hanno premuto il pulsante di emergenza del tram. Tuttavia, l'autore del gesto ha approfittato dell’apertura automatica delle porte per darsi alla fuga, facendo perdere momentaneamente le sue tracce.

Fondamentale l’intervento tempestivo del conducente del tram, che ha utilizzato un estintore per spegnere le fiamme e cercare di limitare i danni. Nonostante i soccorsi immediati, la donna ha riportato ustioni gravi e potenzialmente letali. Vista la criticità della situazione, è stata trasportata d’urgenza in ospedale con l’elicottero, dove i medici stanno lottando per salvarle la vita.

Al momento, restano ancora molti interrogativi sull'accaduto: la polizia non ha ancora individuato un movente preciso per l’attacco, né è stata identificata la natura esatta del liquido infiammabile utilizzato. Le indagini proseguono senza sosta per chiarire ogni dettaglio della vicenda.

Nel frattempo, un portavoce della polizia ha dichiarato che all’autista del tram e ai passeggeri coinvolti è stato offerto supporto psicologico, per aiutarli ad affrontare lo shock e le conseguenze emotive di un episodio così drammatico.