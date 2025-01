Cuba, minibus di turisti finisce fuori strada: due morti, uno è italiano. Sei feriti, 3 sono gravi L’incidente nei pressi di Aguada de Pasajeros, nella provincia di Cienfuegos. Sono morte due persone: l’autista cubano e la guida turistica italiana. Il minibus apparteneva alla flotta dell’agenzia di noleggio Transtur ed era partito da L’Avana per un tour organizzato da Avventure del Mondo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Un gruppo di turisti italiani è stato coinvolto in un incidente stradale a Cuba. Il minibus su cui viaggiavano è uscito di strada sull'autostrada nei pressi di Aguada de Pasajeros. Due persone hanno perso la vita: l'autista cubano e una guida turistica italiana.

Secondo quanto ricostruito il media locale Cubadebate, il minibus apparteneva alla flotta dell'agenzia di noleggio Transtur (un mezzo da 16 posti) ed era partito da L'Avana per un tour organizzato da Avventure del Mondo, una delle agenzie di viaggi di gruppo più note in Europa.

Il viaggio era iniziato il 14 gennaio dall'Italia, con un itinerario di tre settimane per esplorare tutta Cuba. Dopo essere partiti dall'Avana, i turisti erano diretti verso Santa Clara, una città situata nel centro dell'isola. Ma durante il tragitto, l'autista ha perso il controllo del veicolo, che ha colpito un guardrail al chilometro 209. prima di finire nel fossato che separa le corsie.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di indagine, e non è ancora chiaro se altri veicoli siano stati coinvolti. Gli altri sei passeggeri, tutti italiani, hanno riportato ferite. Tre di loro sono stati trasferiti in terapia intensiva all'Ospedale Universitario Generale Dr. Gustavo Aldereguia Lima, a Cienfuegos, il centro medico più vicino, a causa della gravità delle loro condizioni.

L'ambasciata italiana a Cuba sta monitorando attentamente la situazione e ha assicurato che continuerà a fornire tutto il supporto necessario alle famiglie coinvolte. Un portavoce delle autorità sanitarie locali ha dichiarato: “Abbiamo attivato tutte le procedure di emergenza per assicurare che i feriti ricevano le cure più adeguate.”