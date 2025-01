video suggerito

Chi era Patrizia Crisolini Malatesta: coordinatrice di Avventure nel Mondo, è morta nell’incidente a Cuba Patrizia Crisolini Malatesta aveva 67 anni ed una grande passione per i viaggi. È una delle vittime dell’incidente che ha coinvolto un gruppo di sette turisti italiani su un bus vicino alla cittadina di Aguada de Pasajeros. “Era molto nota, attiva e benvoluta, collaborava con noi da 20 anni“, sottolineano da ‘Avventure nel mondo’. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

È la 67enne romana Patrizia Crisolini Malatesta una delle vittime dell'incidente del bus avvenuto ieri in Cuba. Guida turistica italiana di Ecotur, aveva 67 anni e collaborava con ‘Avventure nel Mondo'. L'agenzia propone viaggi in ogni angolo del mondo, ognuno affidato a un coordinatore: quello del tour organizzato a Cuba era appunto Patrizia Crisolini Malatesta.

Chi era Patrizia Crisolini Malatesta, morta nell'incidente del bus a Cuba

Patrizia era una grande appassionata di viaggi, come si evince dal suo profilo Instagram, dove condivideva immagini delle sue esperienze in giro per il mondo. Ma lo era anche, e soprattutto, attraverso il suo blog ‘Sì viaggiare di Patrizia Crisolini Malatesta'. "In questo blog troverete il mio ‘Di ritorno da…' e articoli su luoghi dove sono stata che, a mio avviso, sono belli da visitare", si legge nella didascalia in apertura del sito. L'ultimo post, risalente allo scorso marzo, riguarda un viaggio che la donna aveva fatto in Marocco.

“Era molto nota, attiva e benvoluta, collaborava con noi da 20 anni“, sottolineano a LaPresse da ‘Avventure nel mondo', spiegando che l’altro deceduto è il driver cubano, mentre due italiani sono stati operati e sono fuori pericolo.

Il cordoglio di Avventure nel mondo

Sui canali social ‘Avventure nel mondo' scrive: "Siamo molto addolorati nel dover comunicare una brutta notizia che ci ha raggiunto in queste ore. leri pomeriggio, a Cuba, il pulmino di uno dei nostri gruppi è stato coinvolto in un incidente stradale e purtroppo, la nostra coordinatrice Patrizia Crisolini Malatesta e la guida non ce l'hanno fatta".

E poi: "Il resto del gruppo, per fortuna sta bene. In queste ore stiamo cercando di capire la dinamica dell'incidente e abbiamo attivato tutti i canali di emergenza per gestire l'accaduto. Siamo molto addolorati per la perdita di una persona che da molti anni faceva parte della famiglia di Avventure, partecipando sempre attivamente e con entusiasmo alla vita associativa dell'Angolo di Roma. Vi chiediamo per ora il massimo riserbo, per rispetto della famiglia e degli amici".