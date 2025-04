Chi era Margherita di Liddo, la 32enne incinta morta insieme alla mamma Rosa nell’incidente a Trani

video suggerito

Aveva 32 anni ed era incinta al settimo mese del suo primo figlio Margherita Di Liddo, la giovane morta nelle scorse ore nel drammatico incidente sulla strada che collega Andria a Bisceglie, all'altezza di Trani. Insieme a lei, deceduta anche la madre Rosa Mastrototaro.

A cura di Ida Artiaco

Aveva 32 anni Margherita Di Liddo, la giovane morta nelle scorse ore nel drammatico incidente sulla strada che collega Andria a Bisceglie, all'altezza di Trani. Era incinta al settimo mese di gravidanza: i medici hanno fatto il possibile per salvare il bambino che portava in grembo ma senza successo. La ragazza viaggiava in auto insieme alla mamma di 62 anni, Rosa Mastrototaro, deceduta dopo essere stata trasferita in ospedale, e il papà, al momento ricoverato a Barletta con una frattura al femore.

Una famiglia distrutta, dunque. Secondo una prima ricostruzione, Margherita, classe 1993 e istruttrice di Zumba, sposata da due anni col papà del bimbo che portava in grembo, e i genitori viaggiavano a bordo di un’auto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un’altra utilitaria. L’impatto è stato violentissimo: il veicolo è finito fuori strada, ribaltandosi nelle campagne adiacenti. I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma per le due donne non c'è stato nulla da fare: ne è stato dichiarato il decesso in ospedale per le ferite riportate. Anche la persona che viaggiava nell'auto scontratasi con quella della famiglia originaria di Bisceglie, un uomo di 65 anni di Andria, è rimasto ferito.

"Non ci sono parole, solo immensa tristezza e costernazione", è stato il commento via social di Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie, aggiungendo: "Siamo profondamente addolorati e per la nostra città, è una giornata buia e triste. Piangiamo la scomparsa di Rosa, Margherita e del bambino che portava in grembo nel tragico incidente stradale che ha portato via vite, sogni, speranze, desideri. Tutta la comunità biscegliese si stringe intorno alla famiglia delle vittime e agli amici a cui va tutto il nostro calore e il nostro sostegno in questo momento così difficile e delicato", ha continuato il primo cittadino assicurando che "non siete soli, la città è con voi, al vostro fianco". Il sindaco ha rivolto un pensiero ai due feriti, tra cui c'è anche il padre e marito delle vittime. "Siamo vicini anche alle persone ferite, augurando loro che possano guarire e superare questo trauma", conclude.