Melissa, morta in un incidente nel bolognese: il padre alla guida positivo ad alcol e cocaina Il padre della dodicenne, morta nell'incidente, aveva un tasso alcolemico circa quattro volte superiore al limite permesso dalla legge e nel sangue anche una significativa presenza di cocaina.

A cura di Davide Falcioni

Aveva un tasso alcolemico circa quattro volte superiore al limite permesso dalla legge e nel sangue anche una significativa presenza di cocaina. È questo l'esito degli accertamenti tossicologici effettuati sul 49enne alla guida di una delle due auto coinvolte nel tragico incidente avvenuto venerdì scorso sulla strada che collega Zola Predosa a Crespellano, nel Bolognese.

Lo rende noto l'edizione bolognese di Repubblica. Nello schianto hanno perso la vita Ileana Gaspari, 70 anni, residente a Sasso Marconi, deceduta sul colpo, e Melissa C., 12 anni, figlia dell’uomo risultato positivo ai test, morta il giorno successivo per le gravi ferite riportate. Nello schianto è rimasto ferito anche il fratello più piccolo di Melissa, ricoverato nei giorni scorsi in codice di massima gravità, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Oggi, intanto, a Zola Predosa si tengono i funerali della giovane vittima. Ieri, invece, sono stati celebrati quelli della signora Gaspari.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte in questi giorni, affidate agli agenti della polizia locale di Valsamoggia, intervenuti con più squadre dei vigili del fuoco e i sanitari del 118, l’auto condotta dal 49enne avrebbe invaso la corsia opposta, centrando frontalmente una Nissan Qashqai a bordo della quale viaggiavano la 70enne, il marito e il nipote undicenne. Il conducente, attualmente ricoverato ma non in pericolo di vita, è indagato per omicidio stradale.