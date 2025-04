Morta a 12 anni nell’incidente a Crespellano, il ricordo: “Vola in alto, Meli, e non ti dimenticare di noi”

video suggerito

È una comunità in lutto quella di Zola Predosa (Bologna), dopo la scomparsa di Melissa, la ragazzina di 12 anni morta nell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì 11 aprile.

La 12enne era in macchina con il papà di 49 anni e il fratellino. La Hyundai su cui viaggiavano si è scontrata con una Nissan, tra Crespellano e Zola Predosa. Sull'altro veicolo viaggiava una famiglia di Sasso Marconi: Ileana Gaspari, 70 anni, il marito, la figlia e una nipote di 11. Per la 70enne non c’è stato nulla da fare, mentre gli altri tre sono rimasti feriti in modo non grave.

Melissa era stata portata d’urgenza all'ospedale Maggiore in elisoccorso insieme al fratello, ma per le gravi lesioni riportate, è deceduta nel reparto di rianimazione. La dinamica dell’incidente deve ancora essere ricostruita dalla polizia locale, dalle prime ipotesi emerge che a invadere la corsia potrebbe essere stata proprio la Hyundai.

Per questo il papà della giovanissima vittima verrà sottoposto anche all'alcoltest e indagato per omicidio stradale.

"Sono stato informato e ho appreso che una delle famiglie coinvolte era proprio del nostro paese: ho anche avuto modo di parlare con la mamma di Melissa quando la notizia aveva già iniziato a circolare", ha raccontato al Corriere di Bologna il sindaco Davide Dall’Omo.

"A prevalere, nonostante le condizioni estremamente gravi in cui versava la bambina, era ancora la speranza che ce la potesse fare", ha spiegato ancora il primo cittadino. Il fratellino, aggiunge il sindaco, "è notevolmente migliorato rispetto al giorno dell’incidente".

Su Facebook l’associazione RiCreamente ha ricordato la 12enne in un lungo post, accompagnato da una foto e dalla scritta: “Fai vedere alle stelle come si balla e dipingi il cielo di mille colori”.

“Cara Meli, oggi ti vorremmo dire un sacco di cose, quanto sei speciale quando sorridi, quanto sei unica ad avere tre astucci pieni di colori, quanto sei meravigliosa nel descrivere te stessa, quanto sei solare con le tue amiche, quanto sei confusionaria quando dimentichi il diario o quando ribalti la borraccia in corridoio", recita il messaggio.

"Ci piace ricordarti così, un po’ sbadata e impacciata, ma dal cuore grande e dal sorriso meraviglioso. – si legge ancora – Non ci sono addii per chi vive nel cuore delle persone che restano. Il tuo sorriso, la tua tenacia, e il tuo carattere saranno per sempre parte di noi. Vola in alto, Meli, e non ti dimenticare di noi. Noi non lo faremo”.