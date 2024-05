video suggerito

Crollo della terrazza del ristorante a Palma di Maiorca, il sindaco: “Era abusiva e non transitabile” La terrazza del ristorante Medusa Beach Club, crollata nella serata di giovedì 23 maggio, era “senza licenza comunale di attività” e “non era transitabile”. Nel crollo della struttura, situata nella zona di Playa de Palma, a Maiorca, sono morte quattro persone e 14 sono rimaste ferite. A fare luce su quanto accaduto pochi giorni fa è il sindaco di Palma, Jaime Martinez. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La terrazza del ristorante Medusa Beach Club, crollata nella serata di giovedì 23 maggio, era "senza licenza comunale di attività" e "non era transitabile". Nel crollo della struttura, situata nella zona di Playa de Palma, a Maiorca sono morte quattro persone e 14 sono rimaste ferite.

A fare luce su quanto accaduto pochi giorni fa è il sindaco di Palma, Jaime Martinez, che oggi, martedì 28 maggio, ha riferito alcune delle conclusioni emerse dei rapporti preliminari dei vigili del fuoco e del servizio tecnico comunale inviati alla sezione omicidi della polizia nazionale.

Il piano interrato dell'edificio disposto su tre livelli, che ospitava la discoteca ‘Coco Rico', e quello al piano terra disponevano invece di licenza in vigore, ha segnalato ancora Martinez.

"Il locale non solo era aperto al pubblico, ma era stato sottoposto a varie ristrutturazioni negli ultimi anni, adibendo la terrazza al primo piano come zona di ballo", ha spiegato il sindaco. Anche se "non constano al catasto né negli archivi comunali licenze di attività".

I media locali hanno riferito che la terrazza era stata parzialmente ristrutturata nel 2013 senza le opportune autorizzazioni da parte del consiglio comunale. E, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El País, i proprietari del locale erano stati multati per 4.500 euro per la violazione.

Martínez ha aggiunto che le indagini preliminari hanno confermato la precedente dichiarazione della polizia, secondo la quale la terrazza è crollata perché in quel momento c'era un eccessivo numero di persone al momento del crollo. Il sindaco ha aggiunto che diversi rapporti, preparati dal consiglio comunale, sono stati inviati alla Polizia e alla Procura. Ha aggiunto che il consiglio comunale prenderà parte a eventuali future cause legali sul crollo.

Chi sono le vittime del crollo della terrazza

La maggior parte delle persone ferite e uccise sono clienti stranieri che stavano cenando e bevendo. Tra le vittime anche Abdoulaye Diop, 44enne di origini senegalesi. Nel dicembre 2017, insieme a un amico, Oumar M'bengue, salvò la vita a un uomo che era entrato in acqua e aveva difficoltà a tornare a riva. Entrambi lavoravano come buttafuori in un nightclub. Le altre tre vittime sono due donne tedesche e una spagnola.