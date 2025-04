Crollo del tetto in una discoteca a Santo Domingo, sale bilancio delle vittime: almeno 98 morti e 160 feriti

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

È salito ad almeno 98 morti e 160 feriti il bilancio delle vittime del crollo del tetto di una discoteca a Santo Domingo, in Repubblica Dominicana, verificatosi nella serata di ieri, martedì 8 aprile. Lo hanno reso noto oggi le autorità locali.

L'incidente è avvenuto nella discoteca "Jet Set" durante un concerto del cantante Rubby Pérez, a cui avevano preso parte anche politici e atleti. Le operazioni di ricerca sotto le macerie sono andate avanti tutta la notte, e le persone ferite sono state trasferite in diverse strutture sanitarie della zona.

Sui social sono stati diffusi i video degli attimi che hanno preceduto la tragedia e quelli del crollo.

Sul posto sono arrivati il direttore delle emergenze, i ministri della Difesa e della Sanità e il presidente, Luis Abinader.

"Ci dispiace profondamente per questa tragedia. Abbiamo seguito il caso minuto per minuto. Tutti gli organismi di soccorso stanno fornendo l'assistenza necessaria e lavorando instancabilmente. Le nostre preghiere sono con le famiglie colpite", ha scritto in un post pubblicato su X.

Tra le vittime dell'incidente ci sono gli ex giocatori di baseball Octavio Dotel, morto durante il trasporto in ospedale, e Tony Blanco Cabrera. Deceduta anche Nelsy Cruz, governatrice della provincia nordoccidentale di Montecristi e sorella della stella del baseball Nelson Cruz.

Poco dopo il crollo Cruz avrebbe chiamato al telefono il presidente Abinader dicendogli di essere intrappolata sotto le macerie, secondo quanto detto dalla first lady Raquel Arbaje Soni, citata da Il Post. La governatrice sarebbe morta in ospedale dopo essere stata liberata.

Rubby Pérez, il cantante che si stava esibendo, risulterebbe ancora disperso, Almeno un membro della band che stava suonando con lui, un sassofonista, è morto.

A dare la notizia del crollo era stato il direttore del Centro delle operazioni di emergenza (Coe), Juan Manuel Méndez, che aveva subito comunicato i primi aggiornamenti sulla situazione attraverso i media locali.

Nel frattempo le cause del crollo non sono ancora state chiarite, ma le autorità locali hanno avviato un'indagine per determinare se ci siano stati fattori strutturali o negligenze nella manutenzione del locale. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver avvertito un forte rumore prima del disastro, seguito dall'improvviso crollo del tetto che ha travolto i presenti.