Esteri
Video thumbnail
Strage di Crans-Montana in Svizzera

Crans-Montana, il video mai visto prima: così si è sviluppato l’incendio che ha ucciso 41 ragazzi

Un video inedito mostra i primi istanti dell’incendio al Constellation di Crans-Montana: la miccia di una candela pirotecnica sfiora i pannelli fonoassorbenti, innescando le fiamme che hanno provocato la strage di Capodanno (41 morti e 115 feriti), mentre gli ospiti continuavano a ballare e a divertirsi.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Biagio Chiariello
81 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Strage di Crans-Montana in Svizzera

La scintilla che ha dato inizio all’incendio del Constellation a Crans-Montana è ora visibile in modo chiaro come mai prima. Lunedì 23 febbraio la procura di Sion ha depositato un nuovo video che cattura i primi istanti della tragedia, quelli in cui tutto era ancora apparentemente normale, eppure già destinato a cambiare per sempre.

Nelle immagini si vede Cyanne Panine, cameriera con il casco protettivo, sulle spalle di un collega mentre porta due bottiglie di Champagne ai tavoli. Su ciascuna bottiglia è accesa una candela pirotecnica. In un gesto che oggi appare innocuo, la giovane alza il braccio destro: le scintille sfiorano i pannelli fonoassorbenti del soffitto, materiali estremamente infiammabili. Bastano pochissimi secondi, non più di due, e il primo pannello prende fuoco.

Il video mostra quanto rapidamente un momento di festa possa degenerare in tragedia. La musica è alta, le persone continuano a ridere e ballare, mentre il fuoco comincia silenzioso a diffondersi sopra le loro teste. Cyanne, inconsapevole del pericolo imminente, continua il giro con le bottiglie, ignara del fatto che pochi attimi dopo rimarrà intrappolata e perderà la vita.

Leggi anche
Crans Montana, Italia e Svizzera collaboreranno nelle inchieste: l’incontro a Berna e cosa succede adesso

Questa sequenza, lunga appena diciotto secondi, documenta con precisione il passaggio dall’allegria alla catastrofe. La miccia pirotecnica, sfiorando la schiuma fonoassorbente, è il gesto che innesca un inferno: un dettaglio minimo, che però ha generato conseguenze irreversibili, segnando la morte di 41 persone, tra cui sei italiani, e ferendo gravemente 115 ragazzi.

Il video, incluso negli ultimi aggiornamenti dell’inchiesta, può ora diventare uno strumento chiave per ricostruire l’incendio e individuare responsabilità precise.

Esteri
81 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views