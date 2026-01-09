Crans-Montana: arrestato Jacques Moretti, gestore di Le Constellation, la moglie Jessica resta libera

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Strage di Crans-Montana in Svizzera ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stato arrestato oggi Jacques Moretti il gestore di Le Constellation, il locale di Crans-Montana dove un incendio a Capodanno ha ucciso 40 persone tra cui sei ragazzi italiani. Il fermo al termine dell'interrogatorio della coppia di gestori del locale avvenuto questa mattina a Sion presso la Procura del Canton Vallese. Dopo aver ascoltato entrambi separatamente alla presenza degli avvocati, il pubblico ministero incaricato del caso, Catherine Seppey, ha ordinato l'arresto di Jacques Moretti mentre ha rimesso in libertà la compagna Jessica Moretti che è stata rilasciata. L'ascolto è durato circa sei ore e mezza ed è stato condotto alla presenza anche degli avvocati di alcune delle vittime del rogo.

La misura cautelare restrittiva è stata eseguita sul posto e l'uomo, al termine dell'interrogatorio di oggi, è uscito dal palazzo di giustizia a bordo di un furgone della polizia cantonale svizzera. La moglie Jessica Moretti invece è uscita dagli uffici della procura accompagnata dai suoi avvocati. "Voglio scusarmi" ha dichiarato la donna a Léman Bleu uscendo dagli uffici della Procura. "I miei pensieri sono costantemente rivolti alle vittime e a coloro che oggi lottano per ottenere giustizia. È una tragedia inimmaginabile. Non avremmo mai potuto immaginare una cosa del genere. È successo nel nostro locale e voglio scusarmi" ha aggiunto a BFMTV.

Come riportano i media elvetici, dopo aver valutato il caso, la Procura ha chiesto la carcerazione preventiva di Jacques Moretti ritenendo sussistente un potenziale rischio di fuga che in precedenza invece era stato scartato, non senza polemiche. Nei giorni scorsi, infatti, gli avvocati delle vittime avevano fatto pressioni affinché la coppia venisse arrestata ma la misura era stata esclusa poiché il Procuratore Generale aveva ritenuto che non sussistessero le condizioni necessarie, in particolare i rischi di fuga e di inquinamento delle prove. Al momento non è chiaro perché la procura che indaga sulla strage di Crans-Montana abbia cambiato orientamento sul pericolo di fuga .

La coppia che rimane indagata nell‘inchiesta penale per omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo, nei giorni scorsi aveva parlato tramite i legali assicurando di non volersi sottrarre alla giustizia. "Non ci sono parole che possano descrivere adeguatamente la tragedia avvenuta quella notte al Constellation. Questo luogo di festa si è improvvisamente trasformato in un luogo di orrore e paura. Siamo devastati e sopraffatti dal dolore" aveva dichiarato cinque giorni dopo la tragedia di Crans-Montana assicurando di avere "piena fiducia negli inquirenti affinché chiariscano i fatti e rispondano a tutte le domande" e concludendo: "Vi assicuriamo che stiamo collaborando pienamente e non ci sottrarremo a nessun aspetto di questa vicenda. In conclusione, vorremmo ringraziare tutti coloro che ci hanno offerto il loro sostegno".

Le indagini della procura svizzera si concentrano sulle misure di sicurezza del locale e il rispetto delle norme antincendio. In particolare sulla conformità dei lavori eseguiti dai proprietari, sui materiali utilizzati e le vie di fuga, ma anche sul comportamento tenuto durante la serata quando, secondo le prime indagini, le scintille delle candele di fontana luminose messe su alcune bottiglie sono entrate in contatto con il soffitto del seminterrato di Le Constellation innescando il disastroso incendio. Martedì, il comune di Crans-Montana ha rivelato che dal 2019 non è stata effettuata nessuna ispezione di sicurezza e antincendio nel locale.