Ci sono voluti appena 5 giorni per terminare i lavori di costruzione di un ospedale da 1.500 stanze destinato ai pazienti affetti da Covid-19 a Nangong, una città cinese dell'Hebei, a sud di Pechino, per combattere un'ondata di infezioni in una città a sud della capitale della Cina. Lo riferisce l’agenzia di stampa locale Xinhua. Un altro ospedale, da tremila stanze, è in corso di costruzione a Shijiazhuang, il capoluogo dello Hebei. E altri quattro sono in programma. Attualmente, secondo Xinhua, tra Nangong e Shijiazhuang ci sono 645 persone ricoverate per il COVID-19.

Un programma analogo di rapida costruzione era stato lanciato all'inizio dell'epidemia dello scorso anno per istituire ospedali di isolamento a Wuhan, la città dove il coronavirus venne segnalato la prima volta alla fine del 2019.

La Cina, che ha in gran parte contenuto la diffusione del Covid 19, ha subito una nuova ondata di infezioni questo mese a Nangong e nella capitale della provincia di Hebei, Shijiazhuang, a sud-ovest della capitale cinese. Il Paese asiatico sembrava aver sconfitto la pandemia da coronavirus, visto che tra maggio 2020 e il 14 gennaio di quest’anno non erano più stati registrati morti per il Covid 19..A livello nazionale, la Commissione sanitaria nazionale ha segnalato ieri 130 nuovi casi in 24 ore mentre 645 casi sono stati segnalati a Nangong e Shijiazhuang. Gli esperti sostengono che questi casi siano legati all’arrivo di persone e merci dall’esteroDei 130 nuovi casi registrati dalla Commissione venerdì, 90 sono nello Hebei. Sabato l’amministrazione locale della provincia ha parlato di altri 32 casi che si sono aggiunti nella notte.