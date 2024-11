video suggerito

Costretta a sposare lo zio pakistano e ad avere un figlio da lui: ora rischia morte per lapidazione La 30enne britannica ha raccontato di essere stata costretta dall'uomo per facilitare il suo ingresso in Regno Unito. Ora entrambi rischiano la condanna a morte: sono andati contro la legge islamica della Sharia. Lo zio è già stato arrestato in Pakistan.

A cura di Biagio Chiariello

Rischiano la condanna a morte per lapidazione per l'accusa di adulterio. Una 30enne britannica e suo zio pakistano si sono sposati, andando contro i dettami della Sharia, durante una visita della donna in Pakistan. L'uomo è stato arrestato dalla polizia locale questa settimana ed è dietro le sbarre, mentre la donna è tornata nel Regno Unito, come riporta il Daily Mail.

Secondo il rapporto della polizia locale, la 30enne avrebbe anche concepito un figlio con lo zio per cercare di aiutarlo a entrare in Gran Bretagna. Ma in un video pubblicato online e poi cancellato, la donna ha affermato di essere stata ‘costretta' a recarsi in Pakistan per sposarlo, in modo che lui potesse provare a ottenere ‘la documentazione' che gli avrebbe consentito di trasferirsi effettivamente nel Regno Unito.

Il matrimonio sarebbe stato celebrato nell'aprile 2021, quando la 30enne si è trasferita a casa del marito in un villaggio in Pakistan per circa un mese. Lei ha affermato: ‘Lui ha iniziato a fare sesso con me‘ e di essere rimasta incinta. Una volta tornata nel proprio Paese d'origine da sola per avere il bambino, lui l'avrebbe ‘abbandonata' nonostante le avesse promesso di aiutarla finanziariamente.

‘Mi ha detto che lo avrei potuto aiutare nel suo viaggio in Inghilterra, così avrebbe avuto una macchina, una casa e un sacco di soldi e la nostra vita sarebbe stata sistemata. Ora non si preoccupa più del suo bambino e di me. Ha rovinato la mia vita e ho bisogno di aiuto', racconta la donna.

Dopo che gli abitanti del villaggio in Pakistan hanno lanciato l'allarme alle autorità religiose, lo zio ha ammesso di aver sposato la nipote di fronte agli anziani locali e ai chierici islamici, secondo un rapporto della polizia rilasciato al tabloid britannico. ‘Il suo obiettivo era solo quello di ottenere l'ingresso nel Regno Unito', si legge. ‘È stata rivelata la relazione tra lo zio materno e la nipote, il matrimonio tra loro non è consentito dalla Sharia'. Tra le varie ‘leggi islamiche', c'è infatti quella che prevede la lapidazione o la fustigazione in caso di adulterio.

Il Daily Mail ha contattato il padre della donna: ‘Abbiamo sentito cosa sta succedendo in Pakistan, ma non abbiamo sentito lei. Non volevamo che lo sposasse. Non abbiamo approvato il matrimonio e abbiamo cercato di dissuaderla. Non abbiamo più niente a che fare con lei e non so dove viva adesso', ha tagliato corto il genitore."