Cosa sappiamo sull’oggetto misterioso abbattuto ieri dagli Usa nei cieli dell’Alaska Venerdì gli Stati Uniti hanno abbattuto un oggetto non identificato nei cieli dell’Alaska. L’ordine, il secondo dopo quello sul pallone spia cinese è partito dal presidente Biden, che ha definito l’operazione “un successo”. Ma ancora poche sono le informazioni sulla sua provenienza.

A cura di Ida Artiaco

Dopo il pallone spia cinese, ieri gli Stati Uniti hanno abbattuto un nuovo oggetto, questa volta "non identificato", nei cieli dell'Alaska. L'annuncio è stato fatto nella serata di ieri dal portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby: "L'operazione è stata un successo", ha commentato, ed anche il presidente Joe Biden, da cui era partito l'ordine, lo ha confermato.

L'oggetto, grande come un'auto e senza persone a bordo, è stato abbattuto dal Pentagono ad alta altitudine al largo delle coste dell'Alaska, vicino al confine con il Canada, perché – è sttaa la spiegazione fornita da fonti ufficiali – volando a 40 mila piedi (12 mila metri) di altitudine "poneva una ragionevole minaccia al traffico aereo civile".

Ma le domande sull‘origine dell'oggetto e sulla sua funzionalità rimangono senza ancora risposta. Secondo quanto ricostruito dalla Cnn, dopo che l'oggetto è stato rilevato per la prima volta giovedì scorso, i caccia F-35 sono stati inviati per indagare, secondo un funzionario statunitense. Anche aerei da combattimento sono stati coinvolti e inviati venerdì mattina a capire quale fosse la situazione, ma le operazioni hanno prodotto informazioni "limitate", ha precisato Kirby nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca.

Al momento il Pentagono, ha riferito il portavoce Pat Ryder in un briefing, non sa da dove arrivasse l'oggetto, a chi appartenga, a che velocità viaggiasse, se fosse manovrabile e se avesse capacità di sorveglianza. Non è stato neppure in grado di dare una descrizione dell'oggetto, che resta infatti "non identificato".

"Lo chiamiamo oggetto perché è la migliore descrizione che abbiamo in questo momento. Non sappiamo chi lo possiede – se è di proprietà statale, aziendale o privata, semplicemente non lo sappiamo", ha confermato Kirby, aggiungendo che "l'oggetto era in balia dei venti dominanti", il che lo ha reso "molto meno prevedibile".

C'è la convinzione però che molti dati si potranno scoprire dall'esame dei resti, ora in fase di recupero nelle acque ghiacciate dell'Oceano Artico in territorio americano e al confine con il Canada. L'oggetto è stato abbattuto da un F-22 con un AIM-9X, lo stesso tipo di aereo e missile utilizzato per abbattere il pallone spia cinese al largo della costa della Carolina del Sud.

Un sospetto pallone aerostatico spia cinese sorvola i cieli Usa

Intanto, le autorità statunitensi hanno recuperato proprio del pallone cinese "un quantitativo significativo" di materiali e detriti, mentre l'amministrazione Biden, rivela il New York Times, ha bloccato le vendite di alcune tecnologie statunitensi a diverse società cinesi del settore hi-tech tech e aviazione coinvolte nei programmi militari cinesi relativi a dirigibili e palloni utilizzati per l'intelligence e la ricognizione.

In particolare, secondo il quotidiano a stelle e strisce, cinque società e un istituto di ricerca del Paese del Dragone sono finite nel mirino del dipartimento del commercio che ha realizzato una vera e propria black list, una mossa che impedirà alle aziende di vendere loro le tecnologie americane senza una licenza speciale. Il che aumenterà la tensione crescente tra Pechino e Washington.