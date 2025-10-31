Colpito da una palla da cricket, Ben muore a 17 anni. Il papà: “Amava quel gioco, incidente assurdo”

Un ragazzo australiano di 17 anni è morto dopo essere stato colpito da una palla lanciata con un dispositivo chiamato ‘wanger’ durante gli allenamenti. Il giovane si chiamava Ben A. ed è deceduto poco prima di una partita locale a Melbourne. “Amava quel gioco. Il cricket è fantastico e non è stata colpa del gioco, è stato solo un incidente assurdo”, ha detto il papà.

La mazza e la palla da cricket (immagine di repertorio); il 17enne Ben A.

Il mondo del cricket è in lutto per la morte di un ragazzo di 17 anni colpito da una palla lanciata con un dispositivo chiamato ‘wanger' che viene usato durante gli allenamenti. Il giovane si chiamava Ben A. ed è deceduto poco prima di una partita locale a Melbourne che si sarebbe disputata mercoledì.

Il ragazzo indossava un casco, ma, secondo quanto riportano i quotidiani esteri, non aveva il paracollo. Oggi, venerdì 31 ottobre, le squadre di Victoria e Tasmania hanno esposto le mazze da cricket in segno di cordoglio, indossato fasce nere al braccio e osservato un minuto di silenzio mentre l'immagine del 17enne veniva proiettata su un maxi schermo.

Lo stesso è accaduto a Perth, dove il Western Australia affrontava il South Australia. A Mumbai, sia l'India che l'Australia hanno indossato fasce nere durante la semifinale della Coppa del Mondo femminile di giovedì.

"Grazie alla squadra indiana per essersi unita a noi nell'indossare le fasce nere in omaggio a Ben, un giovane di Melbourne che ha tragicamente perso la vita giocando al gioco che tutti amiamo", ha dichiarato la squadra australiana. "Mandiamo amore agli amici, alla famiglia e ai compagni di cricket di Ben".

Fiori e mazze da cricket sono stati deposti anche all'esterno del Ferntree Gully Cricket Club, dove martedì è avvenuto l'incidente. "Riposa in pace, Ben, non sarai mai dimenticato", ha scritto il gruppo ufficiale dei tifosi.

Anche l'ex capitano dell'Inghilterra Michael Vaughan gli ha reso omaggio, così come la England and Wales Cricket Board, che si è detta "profondamente addolorata". "È andato via troppo presto. I miei pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici più cari", ha scritto Vaughan su X.

"Amava quel gioco. Il cricket è fantastico e non è stata colpa del gioco, è stato solo un incidente assurdo", ha detto il papà del ragazzo. A molti l'episodio ha ricordato il caso del campione Phillip Hughes, morto nel 2014 dopo essere stato colpito al collo da una palla durante una partita del campionato nazionale Sheffield Shield.