Colpisce una 19enne con un pugno in pieno viso e poi la arresta: il video shock dagli Usa Un video mostra un agente della polizia di New York colpire in pieno volto una 19enne con un pugno per ammanettarla e poi arrestarla.

A cura di Gabriella Mazzeo

Gli Stati Uniti tornano a parlare di violenza della polizia sui civili dopo il video shock con protagonista un poliziotto che ha ucciso un civile afroamericano disarmato nel suo letto.

Questa volta al centro delle cronache c'è il filmato che mostra un poliziotto di New York sferrare un pugno violentissimo a una ragazza di 19 anni. La colluttazione è avvenuta in seguito all'arresto del fidanzato della giovane.

I poliziotti hanno fermato e ammanettato Elvin James, 22enne sospettato di tentato omicidio, mentre si trovava insieme alla 19enne.

La ragazza ha cercato di frapporsi tra lui e gli agenti, spingendo più volte i militari per allontanarli. Uno di questi, Kendo Kinsey, le ha sferrato un pugno in pieno viso mandandola al tappeto.

L'aggressione è arrivata dopo uno scambio reciproco di spintoni tra la 19enne e l'agente di polizia. Dopo il pugno, la 19enne è caduta violentemente a terra ed è stata poi ammanettata e portata via. "Perché lo hai fatto? – chiede uno dei presenti al militare – È solo una bambina".

Il video termina con la giovane in manette portata via dagli agenti. Il dipartimento di New York ha subito preso le difese del poliziotto responsabile, sostenendo che la violenza fosse necessaria a causa del contesto.

Secondo i militari, infatti, il 22enne fermato era armato e la reazione della 19enne avrebbe potuto suscitare reazioni improvvise da parte del giovane.

Il filmato ha però suscitato diverse polemiche a New York e negli Stati Uniti. Si tratta de secondo video in due giorni che attesta le violenze della polizia.

Nella giornata di ieri, giovedì 1 settembre, sono diventate virali le immagini che mostrano un agente di Columbus, in Ohio, che punta l'arma contro un 20enne afroamericano disarmato nel suo letto.

L'uomo era ricercato per uso improprio di arma da fuoco, violazione della libertà vigilata e violenza domestica nei confronti della fidanzata incinta.