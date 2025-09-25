Esteri
Collisione fra drone e aereo di linea in Russia: danni al velivolo ma i piloti non si erano accorti di nulla

Il fatto, accaduto il 2 agosto scorso, è emerso dopo una inchiesta dell’Agenzia federale russa per il trasporto aereo. L’equipaggio infatti non ha notato alcun impatto o anomalia operativa durante il volo e solo dopo l’ atterraggio i tecnici hanno scoperto una ammaccatura di circa 11 centimetri di larghezza sull’ala dell’aereo.
A cura di Antonio Palma
Quello che sembrava un impatto tra velivolo e un uccello durante il volo di linea di un Antonov 26 in Russia in realtà era una collisione tra l’aereo e un drone non meglio identificato. Il fatto, accaduto il 2 agosto scorso, è emerso dopo una inchiesta della commissione del Dipartimento regionale della Kamchatka e dell'Agenzia federale russa per il trasporto aereo. Il 2 agosto, l'An-26 RA-26122  della compagnia aerea Kamchatka Aviation Enterprise con 28 persone a bordo era in volo di linea da Petropavlovsk-Kamchatsky a Tilichiki quando ha impattato contro qualcosa che ha danneggiato leggermente un’ala.

I piloti non si erano accorti di nulla. L'equipaggio infatti non ha notato alcun impatto o anomalia operativa durante il volo e solo dopo l’ atterraggio i tecnici hanno scoperto una ammaccatura di circa 11 centimetri di larghezza sull’ala dell'aereo. Inizialmente si era pensato alla collisione con un uccello in volo ma dopo le indagini dell'agenzia per l'aviazione, è stato stabilito che il danno è da attribuire alla collisione con "un oggetto non identificato, molto probabilmente un mezzo aereo senza pilota”, vale a dire un drone. Secondo l’inchiesta, è impossibile stabilire chi pilotasse il drone, poiché non è stato accertato né da dove sia stato lanciato né quando è avvenuto l’impatto.

Secondo il report dell'Agenzia federale russa per l’aviazione, l’impatto sarebbe avvenuto a quote basse quindi probabilmente durante il decollo o l'atterraggio dell’aereo. A bordo comunque nessuno è rimasto ferito e l’aereo è atterrato regolarmente. La compagnia aerea sottolinea inoltre che il malfunzionamento dell'aereo è stato risolto, l'aereo funziona normalmente e non sussiste alcuna minaccia per la sicurezza del volo.

Esteri
