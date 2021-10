Coccodrillo uccide e mangia bimba di 8 anni mentre è con gli amici: tragedia in Indonesia In Indonesia un grosso coccodrillo ha attaccato e mangiato una bambina di 8 anni mentre faceva il bagno in un fiume nel distretto di Teluk Kayeli insieme agli amici. La tragedia si è consumata davanti ai loro occhi. I resti della giovane vittima sono stati trovati dopo due giorni di ricerche: “Negli ultimi 10 anni si sono verificati almeno due attacchi di coccodrilli in questa zona”.

A cura di Redazione

Tragedia in Indonesia, dove una bimba di soli 8 anni è stata attaccata, uccisa e mangiata da un coccodrillo gigante mentre giocava in riva a un fiume nel distretto di Teluk Kayeli, nell'isola di Buru. Secondo quanto riporta The Star, l'incidente è avvenuto mercoledì scorso: la piccola, Suci Ramadhani, si trovava con altri coetanei quando il coccodrillo l'ha puntata e l'ha colpita. I resti della giovane vittima sono stati recuperati in acqua solo due giorni dopo, venerdì 15 ottobre.

Sono stati proprio gli amici di Suci a lanciare l'allarme. La gente del posto è arrivata rapidamente sul posto ed è stata in grado di pugnalare il coccodrillo con una lancia mentre la testa della ragazza era visibile all'interno della bocca dell'animale. Ma Korpos Rahmad Namlea, uno dei soccorritori intervenuti, ha raccontato a The Star che quando hanno tagliato lo stomaco del coccodrillo i resti della bambina non erano all'interno. "Il fiume è conosciuto per essere abitato da coccodrilli di acqua salata", ha aggiunto Namlea, che ha aggiunto che "negli ultimi 10 anni si sono verificati almeno due attacchi di coccodrilli".

Ed in effetti, come riporta Newsweek, giovedì sempre nel distretto di Teluk Kayeli, i funzionari hanno annunciato che un bambino di 9 anni era scomparso dal villaggio di Kaki Aer e che è stato attaccato da un coccodrillo. Secondo le indagini, il ragazzo stava facendo il bagno nel fiume vicino alla sua casa. Un'ora dopo, i suoi amici hanno riferito che è stato mangiato da un coccodrillo. Tuttavia, i suoi resti devono ancora essere trovati, mentre continuano le operazioni di ricerca.