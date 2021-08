Cina, spaventoso incendio devasta un intero grattacielo: 100 pompieri impegnati a spegnerlo Ignote al momento le cause del disastro che comunque non avrebbe causato vittime o feriti nel palazzo abitato da circa 800 persone a Dalian, a nord est della Cina. Stando a quanto riportato dai media locali almeno 100 vigili del fuoco starebbero lavorando sul posto per tenere a bada l’enorme rogo.

A cura di Biagio Chiariello

Almeno un centinaio di vigili del fuoco sono impegnati a spegnere l'incendio divampato in un palazzo di 31 piani di Dalian, a nord est della Cina. Nessuno sarebbe comunque intrappolato all’interno, stando alle prime informazioni che trapelano. Le fiamme stanno bruciando in un grattacielo residenziale. Almeno 30 i mezzi dei pompieri intervenuti per cercare estinguere il rogo che, come testimoniato in diversi filmati amatoriali circolati su vari social media, hanno interessato la parte centrale della struttura da terra fino all’ultimo piano.

Al momento comunque non sono state segnalate vittime o persone rimaste gravemente ferite. Non vi è motivo di credere che qualcuno sia intrappolato all’interno dell'edificio: tutti e 800 i residenti sarebbero dunque riusciti a uscire dal grattacielo in tempo. Non sarà però semplice tenere a bada il rogo: i video diffusi mostrano peraltro pannelli e altri detriti staccarsi dall’edificio e cadere verso terra. Tra le immagini diffuse su Twitter una mostra un vigile del fuoco in posizione pericolosa in cima all’edificio e a poca distanza dalle fiamme mentre cerca di spegnere il rogo dall’alto.

Ignote al momento le cause del disastro. Secondo quanto emerso, l'incendio è divampato in un appartamento al 19° piano intorno alle 16 (ora locale). Nonostante gli sforzi del proprietario e dei vicini per spegnerlo, c'è stato poco da fare per evitare che le fiamme si propagassero, raggiungendo i livelli superiori. Come misura di sicurezza, le autorità locali hanno interrotto la fornitura di elettricità e gas al complesso abitativo per facilitare le operazioni di ricerca e soccorso delle potenziali vittime.