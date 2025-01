Chi era Matthew Alan Livelsberger, l’uomo che ha fatto esplodere un pick-up Tesla a Las Vegas

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Si chiamava Matthew Alan Livelsberger l'uomo alla guida del pick-up Tesla esploso fuori dal Trump International Hotel di Las Vegas. Livelsberger era un "berretto verde" dell'esercito americano in servizio attivo e, stando a quanto ha riferito ieri sera la polizia, aveva una ferita di arma da fuoco alla testa. Nel pick-up inoltre sono state trovate due pistole semiautomatiche.

Livelsberger era un sergente maggiore forze speciali statunitensi ed aveva alle spalle una lunga esperienza. Era in servizio attivo in Germania con il 10th Special Forces Group ma era in licenza al momento dell'incidente. "Lo US Army Special Operations Command può confermare che Livelsberger era assegnato al comando e in congedo autorizzato al momento della sua morte", ha affermato l'esercito americano. "L'USASOC è in piena collaborazione con le agenzie federali e statali delle forze dell'ordine, ma per una questione di politica, non rilascerà commenti sulle indagini in corso".

Le forze speciali statunitensi , comunemente note come "Berretti verdi", sono un reparto di combattimento d'élite specializzata nella guerriglia e nelle tattiche non convenzionali all'estero. L'identità dell'uomo è stata svelata all'indomani dell'esplosione del Cybertruck fuori dal Trump International Hotel di Las Vegas che ha causato il ferimento di sette persone. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini l'esplosione è stata determinata da una combinazione di fuochi d'artificio, serbatoi di benzina e carburante da campeggio posizionati nel cassone del veicolo e innescati da un dispositivo controllato dall'autista, proprio quell'Matthew Alan Livelsberger che sarebbe stato identificato solo molte ore dopo grazie ai tatuaggi e a un test del DNA.

L'FBI sta indagando per verificare se l'esplosione sia da considerare un atto di terrorismo e i funzionari hanno sottolineato le implicazioni legate al veicolo Tesla e all'hotel che porta il nome del futuro presidente degli Stati Uniti. "Quello esploso era un veicolo Tesla, e sappiamo che Elon Musk sta lavorando con il presidente eletto Trump. L'esplosione è avvenuta davanti alla Trump Tower", ha detto mercoledì Kevin McMahill, sceriffo del dipartimento di polizia metropolitana di Las Vegas. "Quindi, ci sono ovviamente elementi preoccupanti che continueremo ad esaminare". Le autorità hanno aggiunto di stare indagando su possibili collegamenti tra l'attacco di Las Vegas e quello di New Orleans, ma hanno ripetutamente definito l'esplosione nella città del Nevada un "incidente isolato".