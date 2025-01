video suggerito

Camion Tesla esplode a Las Vegas, 1 morto. Biden: “Indagini su possibile legame con attacco a New Orleans” Un camion Tesla è esploso a Las Vegas davanti all’ingresso del Trump International Hotel: 1 morto e 7 feriti. Il presidente Biden ha specificato che indagini sono in corso per chiarire se ci sono “possibili connessioni” con la strage di New Orleans, dove il numero delle vittime è salito a 15. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo l'attacco verificatosi a New Orleans, dove un pick up è piombato sulla folla che festeggiava il Capodanno, provocando la morte di 15 persone secondo il bilancio aggiornato, un camion Tesla è esploso nelle scorse ore a Las Vegas davanti all'ingresso del Trump International Hotel. Una persona è deceduta e altre 7 sono rimaste ferite.

Lo scoppio, molto potente, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell’albergo, sia all’esterno che nella hall. A quanto si apprende, l'autista si era fermato nell'area parcheggiatori davanti all’ingresso dell'hotel, dove poi il veicolo è esploso. L'uomo a bordo del Cybertruck è morto. Secondo un funzionario della polizia di Las Vegas, l'auto aveva a bordo alcuni mortai del genere di quelli utilizzati per sparare fuochi d'artificio, e nel filmato si vedono alcuni scoppi che sembrano di materiale pirotecnico.

I due eventi che hanno sconvolto l'inizio dell'anno degli Stati Uniti potrebbero in realtà essere collegati. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha informato da Camp David che le autorità stanno indagando su "ogni possibile connessione" tra l'attacco mortale con un camion avvenuto a New Orleans e l'esplosione del Cybertruck fuori da un hotel Trump a Las Vegas. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'esplosione del veicolo Tesla "anche per capire se c'è un possibile collegamento con l'attacco a New Orleans", ha specificato Biden ai giornalisti, aggiungendo: "Per ora non c'è nulla da riferire in merito".

Prima che l'inquilino della Casa Bianca commentasse l'accaduto, lo sceriffo Kevin McMahill del dipartimento di polizia metropolitana di Las Vegas in una conferenza stampa aveva dichiarato che le autorità "credono sia un incidente isolato", ma non hanno ancora escluso un collegamento con l'attacco a New Orleans. McMahill ha quindi riferito di bombole di gas, bombole da campeggio e fuochi d'artificio rinvenuti nel retro del camion.

Intanto, è salito a 15 il bilancio delle vittime dell'attentato di New Orleans. L'attentatore, identificato come Shamsud-Din Jabbar ha realizzato una serie di registrazioni video prima della strage, tra cui una in cui afferma di essersi unito all'Isis, secondo quanto riporta la CNN e stando a quanto confermato dal presidente Biden a Camp David, citando l'Fbi. 42 anni, residente a Bend County, a sud di Houston, nel Texas, indossava equipaggiamento militare e trasportava una bandiera dello Stato Islamico nel pick-up con cui ha falciato la folla.