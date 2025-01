Automobilista piomba sulla folla a New Orleans e spara, almeno 10 morti e 30 feriti: “Il killer ucciso dalla polizia”

Il governatore della Louisiana Jeff Landry afferma in un post su X che sta "pregando per tutte le vittime e per i primi soccorritori intervenuti sulla scena". "Un orribile atto di violenza ha avuto luogo questa mattina presto in Bourbon Street. Vi preghiamo di unirvi a Sharon e a me nel pregare per tutte le vittime e i primi soccorritori sulla scena. Esorto tutti coloro che si trovano nelle vicinanze della scena a evitare la zona" ha scritto il Governatore.