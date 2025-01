video suggerito

Attentato a New Orleans, chi è Shamsud-Din Bahar Jabbar, il 42enne che ha provocato la strage di Capodanno Shamsud-Din Bahar Jabbar è l’uomo sospettato dell’attentato terroristico della notte di Capodanno in Bourbon Street a New Orleans: si tratta di un cittadino americano 42enne residente a Houston, in Texas. Portava con sé la bandiera del gruppo jihadista internazionale Stato Islamico. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Annalisa Cangemi

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

New Orleans ha salutato l'anno nuovo con una strage. Un uomo si è lanciato con un camion sulla folla nei pressi dell'incrocio tra Bourbon Street e Iberville Street, nel quartiere francese, una zona turistica della città americana, con l'intento di provocare una carneficina. L'attacco avvenuto nella notte di Capodanno sarebbe stato insomma di un atto intenzionale, gli stessi investigatori hanno parlato di "atto terroristico". Ci sono stati almeno 10 morti e diversi feriti. Erano le 3.15 locali (le 10.15 in Italia) quando il guidatore è uscito dal veicolo e ha sparato contro la folla.

Come ha fatto sapere l'Fbi, l'attentatore, poi deceduto durante uno scontro a fuoco con la polizia, era un cittadino statunitense di 42 anni, di nome Shamsud-Din Bahar Jabbar, e portava la bandiera del gruppo jihadista internazionale Stato Islamico. "Nel veicolo è stata trovata una bandiera dell'Isis e l'Fbi sta lavorando per determinare le potenziali associazioni e affiliazioni del soggetto con organizzazioni terroristiche", ha affermato il bureau in una dichiarazione. Sono state trovate potenziali bombe artigianali nel suo camion e nei dintorni del quartiere francese di New Orleans.

Il sospettato sarebbe un veterano dell'esercito, imprenditore, nato e cresciuto in Texas e residente a Houston, in Texas. Sulla scena del crimine sono stati recuperati una pistola Glock e un fucile calibro .308 dotati di ottica e sensore. Da quanto emerso, l'uomo indossava un equipaggiamento militare.Le forze dell’ordine stanno facendo verifiche anche per capire se il veicolo sia stato noleggiato da una persona diversa dal killer. Secondo Fox News, ci sarebbero almeno altri quattro o cinque sospettati coinvolti.