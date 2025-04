video suggerito

Parroco viene ucciso a colpi di pistola nella sua canonica in Kansas: arrestato un anziano Il parroco americano Don Arul Carasala è stato ucciso nella sua canonica in Kansas con tre colpi di pistola. L'aggressore sarebbe un anziano che non aveva mai frequentato la chiesa di Carasala.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un parroco del Kansas è stato ucciso a colpi di pistola mentre si trovava nella sua canonica. Il tutto è avvenuto a Seneca, città nel nord-est del Kansas, negli Usa. Don Arul Carasala, parroco della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, sarebbe stato raggiunto da tre colpi di pistola da un uomo anziano che, sempre a quanto ricostruito finora, non avrebbe mai frequentato la chiesa. Il killer è ora in stato di fermo, ma non sono ancora noti i motivi del gesto.

Il prete sarebbe rimasto gravemente ferito ed è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Arlu Carasala era stato ordinato sacerdote nel suo paese di origine, in India, nel 1994 e si trovava in Kansas dal 2004. Era diventato cittadino americano nel 2011, quando divenne parroco della chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Seneca.

L'Arcivescovo di Kansas City, Joseph Naumann, si è espresso sul delitto definendolo "un insensato atto di violenza" che ha gettato la comunità "nel dolore per la perdita di un sacerdote amato e di un amico".

"Carasala è stato un pastore devoto e zelante – ha continuato Naumann – che ha servito con fedeltà la nostra Arcidiocesi per oltre 20 anni. Il suo amore per Cristo e per la Chiesa era evidente nel suo modo di prendersi cura della gente con generosità e dedizione".

L'uomo sarebbe morto poco dopo il suo arrivo in ospedale per la gravità delle ferite riportate. Sulla dinamica dei fatti e le motivazioni dietro il delitto sono chiamate a indagare le forze dell'ordine. Sono stati ascoltati anche i parrocchiani che hanno riferito di non aver mai visto l'aggressore prima. L'anziano sarebbe entrato armato nella chiesa del parroco puntando l'arma contro di lui e aprendo il fuoco per motivi che sono ancora ignoti.

L'anziano è stato posto in stato di fermo ma non ha ancora risposto alle domande degli agenti.