Chi era Alexey Navalny e perché l'oppositore di Putin era in prigione in Russia Il 16 febbraio è morto in prigione il dissidente russo 47enne Alexey Navalny. Nato nel 1976 nella regione di Mosca, era stato il principale oppositore del presidente Vladimir Putin. Nel 2020 si era salvato da un presunto avvelenamento da novichok, mentre nel marzo 2022 era stato condannato a 9 anni di reclusione per frode e violazione della libertà condizionale. Sottoposto a un nuovo processo, dal giugno 2023 stava scontando 19 anni di reclusione per estremismo. Lascia la moglie e due figli.

A cura di Eleonora Panseri

Alexey Navalny è morto. A dare la notizia del decesso del 47enne, da anni considerato il principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin, è stata l'agenzia di stampa statale Tass, ripresa anche dal giornale di opposizione Meduza. La causa della morte sarebbe una trombosi.

Dopo essere stato arrestato in Russia nel gennaio 2021 al rientro dalla Germania, dove era stato curato in seguito a un sospetto avvelenamento da Novichok, nel 2022 il dissidente era stato condannato a 9 anni per frode e violazione della libertà condizionale, confermata in appello nel maggio successivo. Era stato poi sottoposto a nuovo processo nel giugno 2023 con l'accusa di estremismo, per la quale il mese successivo gli è stata inflitta la pena di 19 anni di reclusione.

A dicembre era stato trasferito nella colonia nel villaggio di Kharp. L'uomo lascia la moglie, Yulia Borisovna Navalnaja, che gli è rimasta affianco in questi lunghi anni di lotta e prigionia, e due figli. Da tutto il mondo sono arrivati messaggi di cordoglio e di condanna per la morte dell'oppositore.

Chi era Alexey Navalny, il dissidente

Nato a Butyn, località rurale nel distretto di Odintsovsky, nell'Oblast' di Mosca, il 4 giugno 1976 e figlio di un ufficiale dell’Armata Rossa, Alexey Navalny si era laureato in Giuriprudenza presso la Peoples Friendship University of Russia nel 1998.

Aveva iniziato la sua attività di militante nel 2000 tra le fila del partito filo-occidentale Jabloko, dal quale però era stato espulso 7 anni dopo per aderire al movimento Narod ("Popolo"). Qui ha guidato la dissidenza contro l’autoritarismo del presidente Vladimir Putin e la corruzione del regime. Un'azione spesso oscurata dalla sua vocazione al nazionalismo e alla xenofobia, ma rafforzata da un'efficace comunicazione sui social media come blogger.

La lotta e l'opposizione a Putin

Nel 2012 il 47enne era riuscito a diventare pilastro delle manifestazioni di protesta organizzate contro i brogli elettorali delle presidenziali del 2012. Candidatosi nel settembre 2013 alle elezioni comunali di Mosca, alle quali era arrivato secondo ottenendo il 27% dei consensi, a causa di precedenti condanne non aveva potuto correre alle presidenziali del 2018.

Nello stesso anno, dopo lo scioglimento del Partito del Progresso che aveva istituito nel 2012 e l'esclusione dalle elezioni politiche per vizi procedurali, aveva fondato un movimento politico su posizioni nazional-liberali, il partito Russia del Futuro.

Gli arresti e l'avvelenamento

Navalny era stato arrestato diverse volte e sopravvissuto a vari tentativi di assassinio anche in precedenza. Il presunto avvelenamento da novichok (una classe di potenti neurotossine sviluppate in Unione Sovietica e in Russia negli anni '80 e '90, ndr) del 2020, attribuito ai servizi segreti, aveva scosso l'opinione pubblica internazionale. Dopo aver ricevuto le cure in Germania, a gennaio 2021 era stato fermato al suo rientro in Russia.

Perché Navalny era in prigione: le accuse e la condanna

Nel marzo 2022 l'oppositore era poi stato condannato a nove anni di reclusione per frode e violazione della libertà condizionale, confermata in appello nel maggio successivo, e sottoposto a nuovo processo nel giugno 2023 con l'accusa di estremismo e il mese successivo gli era stata inflitta la pena che stava scontando, 19 anni di reclusione. A dicembre l'attivista era stato trasferito nella colonia penale di Kharp, dove è deceduto.

Navalny lascia una moglie e due figli

Navalny lascia la moglie Yulia Borisovna Navalnaja, che gli è rimasta affianco in questi lunghi anni di lotta e prigionia, e due figli. Uno degli ultimi messaggi pubblicati sul profilo X dell'oppositore è dedicato proprio alla compagna ed è del 14 febbraio, il girono di San Valentino: "Tesoro, con te tutto è come in una canzone: tra noi ci sono città, luci di aeroporti, tempeste di neve blu e migliaia di chilometri. Ma sento che sei vicino ogni secondo e ti amo sempre di più".

Il 47enne lascia anche sua madre, Lyudmila Navalnaya, che in un post su Facebook riportato da Novaya Gazeta ha fatto sapere di non voler ricevere condoglianze: "Lo abbiamo visto in carcere il 12, era vivo, sano e felice". Nella giornata di giovedì 15 febbraio Navalny è stato visto vivo e in buone condizioni di salute durante un'udienza in tribunale, dove è apparso dal carcere tramite un collegamento video. Le immagini sono state diffuse sui social.