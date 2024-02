Estesa l’indagine sulla morte di Alexey Navalny: “Prendono tempo”. La moglie: “Putin lo ha ucciso” È stata estesa l’indagine sulla morte di Alexey Navalny, il dissidente politico e oppositore di Putin morto nella giornata di venerdì. Secondo la portavoce del leader di opposizione, l’inchiesta è stata estesa “per prendere tempo” sulle cause del decesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

L'indagine sulla morte di Alexey Navalny è stata estesa ulteriormente. A comunicarlo alla madre dell'oppositore politico deceduto in carcere venerdì scorso, gli inquirenti che stanno indagando sul decesso. Secondo quanto riferito dalla portavoce di Navalny, l'inchiesta potrebbe andare avanti "per diverso tempo", con gli "accertamenti da eseguire sul corpo del dissidente".

"La causa della morte – ha scritto in un post su X Kira Yarmysh, portavoce di Navalny – non è ancora stata determinata. Mentono, prendono tempo e non lo nascondono nemmeno".

L'accesso alla salma del dissidente russo è stato negato alla famiglia per il terzo giorno consecutivo. Come motivazione, spiegano i collaboratori di Navalny, è stata fornita loro la necessità di "effettuare accertamenti sul corpo per determinare le cause della morte". La madre del leader di opposizione russo e i suoi avvocati sono arrivati nuovamente all'obitorio per chiedere di vedere il corpo di Navalny. Il team di legali e la madre del dissidente sono stati respinti e un avvocato, spiegano i collaboratori, è stato perfino spintonato via dall'obitorio.

I legali di Lyudmila Navalnaya hanno fatto inoltre sapere che il personale dell'obitorio si è rifiutato di rispondere quando il team del dissidente deceduto ha chiesto se la salma del leader si trovasse lì. Oltre 400 persone sono state fermate nel weekend in Russia mentre rendevano omaggio all'oppositore politico deceduto.

Lo hanno reso noto i principali media britannici. La morte del 47enne è stata un duro colpo per molti cittadini russi che avevano riposto le loro speranze nell'antagonista di Vladimir Putin, forse il più temuto dal presidente russo.

Navalny è rimasto sempre molto chiaro e diretto nella sua opposizione al Cremlino, anche dopo essere sopravvissuto a un avvelenamento e aver ricevuto molteplici pene detentive. La moglie di Navalny si è espressa contro il presidente russo Vladimir Putin, asserendo che sia stato lui ad uccidere il marito. Yulia Navalnaya lo ha affermato in un video postato sui social.

Nel frattempo, il Cremlino ha fatto sapere di "non avere competenza in merito all'accesso dei parenti alla salma di Navalny". A dirlo è stato il portavoce Dmitry Peskov. "Non siamo coinvolti in questa cosa e non è funzione dell'amministrazione presidenziale" ha spiegato, citato dall'agenzia Tass. Il governo di Vladimir Putin ha fatto inoltre sapere di ritenere "rozze" le dichiarazioni dei Paesi occidentali in merito alla morte dell'oppositore politico.