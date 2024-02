Chi sono Yulia e Daria Navalnaya, la moglie e la figlia di Alexei Navalny Il dissidente russo è morto in circostanze misteriose mentre era in prigione. Saranno sua moglie e la sua primogenita a portare avanti le sue battaglie contro il regime di Putin. Chi sono Yulia e Daria Navalnaya, la moglie e la figlia di Alexei Navalny. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Yulia e Daria ‘Dasha' Navalnaya sono la moglie e la figlia di Alexei Navalny, il dissidente russo morto in circostanze ancora da chiarire mentre era detenuto in una colonia penale della Siberia del Nord.

Le due donne hanno già fatto sapere di voler portare avanti la stessa battaglia del principale oppositore di Vladimir Putin. Oltre che contro la corruzione dilagante in Russia e contro il governo dittatoriale del capo del Cremlino, Alexei Navalny lottava per legalizzare i matrimoni tra persone dello stesso sesso e contro ogni forma di razzismo.

La strada tracciata dal marito di Yulia e padre di Dasha sarà ora percorsa dalle due donne.

Chi è Yulia Navalnaya, la vedova di Navalny

Yulia Abrosimova – questo il cognome da nubile della Navalnaya – è nata nel 1976 a Mosca, figlia di una dipendente statale e di uno scienziato. Ha conseguito una laurea in Relazioni economiche internazionali e lavorato in una banca della capitale russa, prima di dedicarsi in tutto e per tutto ad appoggiare la carriera politica del marito.

Durante una vacanza in Turchia, durante l'estate 1998, Yulia ha incontrato il suo futuro marito, l'avvocato Alexei Navalny. La coppia convola a nozze nel 2000 e insieme ha due figli, Dasha (Daria) e Zakhar, nati nel 2001 e nel 2008.

Col marito ha denunciato la corruzione del Cremlino spesso prendendo parte ad eventi pubblici – inclusi gli Oscar. La notorietà acquisita ha portato l'opinione pubblica a ribattezzarla la ‘first lady dell’opposizione russa’ e le ha fatto guadagnare il titolo di 67ª donna più influente del Paese nel 2015.

Nel 2020 suo marito è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Omsk per un sospetto avvelenamento, lei gli è sempre stata vicina, cercando risposte sia in patria sia all'estero; ma soprattutto ha attaccato pubblicamente il Cremlino ed è poi tornata in Russia con Alexei nel 2021 per continuare a sostenerlo anche negli anni di detenzione. “

Yulia, mi hai salvato”, dirà poi l'uomo, una volta scampato il pericolo, dall'ospedale Berlino nel quale era stato ricoverato su volere della moglie.

La forza dimostrata da Navalnaya in quel periodo le è valso il premio di ‘Eroe dell’anno’ della Novaya Gazeta.

Le dichiarazioni di Yulia: “Putin ha ucciso mio marito”

Tuttavia dopo il ritorno in patria, il marito non è mai più tornato in libertà. Yulia è scesa in piazza per chiedere la scarcerazione del dissidente: “Alexei non ha paura, io non ho paura, ed esorto ognuno di voi a non avere paura”, aveva detto a una delle manifestazioni.

Venerdì 16 febbraio 2024 Navalny è morto. In un messaggio video, la sua vedova ha affermato indirettamente che suo marito è stato ucciso da Putin con il Novichok. "Mentono meschinamente e nascondono il suo corpo attendendo quando svaniranno le tracce dell'ennesimo Novichok di Putin", ha aggiunto.

Se è vero, voglio che Putin, il suo entourage, gli amici di Putin e il suo governo sappiano che saranno ritenuti responsabili per ciò che hanno fatto al nostro Paese, alla mia famiglia e a mio marito. E quel giorno arriverà molto presto”, ha aggiunto.

La Navalnaya h poi annunciato che continuerà "il lavoro di Alexei". "Continuerò a lottare per il nostro Paese. E ti invito a starmi accanto", ha assicurato.

Chi è Daria Navalnaya, la figlia di Alexei che ne ha raccolto l’eredità politica

Daria Navalnaya, nota anche come Dasha, è nata nel 2001, ha cominciato a studiare psicologia alla Stanford University, in California, nel 2019. Due anni dopo, ha ritirato il ‘Premio' Sakharov del Parlamento Europeo a nome di suo padre, il più prestigioso riconoscimento dell'Unione Europea per i diritti umani.

Influencer e attivista, l'eredità politica del padre sembra essere stata raccolta proprio da lei. Nel 2023, alla giornalista Erin Burnett della Cnn, aveva detto che "non smetterà di combattere" fino a quando Putin non avesse rilasciato il genitore e gli altri prigionieri politici nel Paese.

"Sono sempre stata orgogliosa di mio padre", ha detto, "Nonostante le paure per la sua vita e la nostra. Vuole il meglio per il suo Paese. Vuole che mio fratello minore e io abbiamo un buon futuro in questo Paese".