Che cos'è la "brigata francese" che Emmanuel Macron vuole creare in Ucraina Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la creazione di una "brigata francese" in Ucraina, pur escludendo la possibilità di inviare soldati francesi sul territorio. "La sfida consiste nel formare 4.500 soldati ucraini, di equipaggiarli, di addestrarli, per difendere il loro territorio", ha detto il presidente, precisando: "Non vogliamo un'escalation".

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la creazione di una "brigata francese" in Ucraina, pur escludendo la possibilità di inviare soldati francesi sul territorio. Ieri sera, giovedì 6 giugno, il capo dell'Eliseo ha spiegato, in un'intervista rilasciata all'emittente televisiva ‘France 2′, di cosa si tratta.

"La sfida consiste nel formare 4.500 soldati ucraini, di equipaggiarli, di addestrarli, per difendere il loro territorio", ha detto il presidente, precisando però che "la Francia sta aiutando gli ucraini a resistere ma non vogliamo un'escalation".

"Domani (oggi, ndr) – ha detto ancora il presidente, alla vigilia di un nuovo incontro all'Eliseo con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky – lanceremo una nuova cooperazione e annunceremo l'invio di Mirage 2000-5, che sono aerei da combattimento francesi, per permettere all'Ucraina di proteggere il proprio spazio aereo".

"Il presidente ucraino, il suo ministro della Difesa, hanno invitato tutti gli alleati ad addestrare i soldati più rapidamente. – ha aggiunto – Bisogna chiedersi se questo sia un fattore di escalation. La risposta è no".

Macron si conferma ancora una volta in prima linea nel sostegno all'Ucraina. Negli scorsi mesi il presidente francese era arrivato anche a ipotizzare l'invio di soldati nel Paese in guerra, in caso di emergenza totale, legata ad un eventuale sfondamento russo della linea del fronte. E la settimana passata ha preso chiaramente posizione a favore dell'impiego delle armi francesi per colpire obiettivi militari russi.

"Siamo con gli ucraini – ha detto – e l'Ucraina può colpire gli obiettivi" corrispondenti alle zone "da cui sono stati lanciati missili" verso la regione di Kharkiv, presa di mira dalla Russia nell'ultimo mese. "Vietiamo di colpire civili con le nostre armi", ha precisato ancora.

Marine Le Pen: "Sembra che Macron ha voglia di guerra"

Per l'avversaria di Macron e leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, attualmente in testa nei sondaggi per le europee, "si ha la sensazione che Macron abbia voglia di una guerra", poiché "fa di tutto per tentare di aggravare la pressione che potrebbe comportare domani un'escalation". Dopo gli annunci di ieri sera del presidente, Le Pen si è detta contraria all'invio di istruttori militari francesi in territorio ucraino, in un'intervista rilasciata a RTL.

"Io invito i francesi a porgli dei limiti", ha detto Le Pen, pur non opponendosi all'idea di sostenere Kiev. "Dopotutto – ha aggiunto – aiutare l'Ucraina, certo, ma venire a esporre in maniera estremamente dettagliata il numero dei materiali, penso significhi mettere in pericolo la Francia e coloro che intervengono".