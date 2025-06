video suggerito

Trump contro Macron: “Sbaglia sempre e cerca pubblicità, non sa perché ho lasciato il G7” Il presidente degli Stati Uniti, ha smentito pubblicamente l’omologo francese, negando di aver anticipato il suo rientro a Washington dal G7 in Canada per lavorare a una tregua tra Israele e Iran:”Macron in cerca di pubblicità, ha detto che ho lasciato il summit per un cessate il fuoco. Falso, che lo faccia di proposito o meno, sbaglia sempre”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giulia Casula

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Presidenza Trump ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Donald Trump non è partito in anticipo dal G7 in Canada perché è sul tavolo una proposta di cessate il fuoco tra Iran e Israele, come dichiarato dal presidente francese Emmanuel Macron. Il presidente degli Stati Uniti, ha smentito pubblicamente l'omologo francese, negando di aver anticipato il suo rientro a Washington dal Canada per lavorare a una tregua. "Il presidente Emmanuel Macron della Francia, in cerca di pubblicità, ha detto sbagliando che ho lasciato il summit del G7, in Canada, per lavorare a un "cessate il fuoco" tra Israele e Iran. Falso!", ha scritto l'inquilino della Casa Bianca su Truth.

"Non ha idea del perché io sia attualmente diretto a Washington, e certamente ciò non ha nulla a che fare con un cessate il fuoco, ma con qualcosa di molto piu' grosso. Lo faccia di proposito o meno, Emmanuel si sbaglia sempre. Rimanete in ascolto!", ha aggiunto.

Ieri Trump ha deciso di anticipare di 24 ore la propria partenza dal G7. Mentre proseguono le trattative per arrivare a una dichiarazione congiunta sulla necessità di una de-esclation tra Teheran e Tel Aviv, il presidente americano ha convocato una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza nazionale a Washington, e la Casa Bianca ha fatto sapere che "gli avvenimenti in Medio Oriente" sono all'origine della partenza.

Partenza che Macron ha definito "segnale positivo", parlando di "un'offerta" formulata da Washington a Israele e Iran"per ottenere un cessate il fuoco" e poi avviare discussioni più ampie. "Ora bisogna vedere se le parti vorranno coglierla". Pur precisando di non aspettarsi sviluppi significativi nelle prossime ore, il presidente ha detto che "poiché gli Stati Uniti hanno assicurato che cercheranno un cessate il fuoco, e poiche' possono esercitare pressioni su Israele, le cose potrebbero evolvere"

Poche ore dopo, Trump ha smentito le parole del capo dell'Eliseo, accusandolo di aver detto il falso. "Non sto cercando un cessate il fuoco, stiamo cercando di fare meglio di un cessate il fuoco…una fine, una fine vera" della guerra tra Iran e Israele, ha aggiunto parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One che lo ha riportato a Washington. "Non ho detto che cerco un cessate il fuoco", ha ribadito. "Emmanuel è un bravo ragazzo, ma non ci prende molto spesso".

Le dichiarazioni del tycoon hanno, come prevedibile, scatenato delle prime reazioni. "Donald Trump non ha capito che esiste un certo codice nella diplomazia, anche quando si è un capo di Stato", ha dichiarato Valerie Hayer la presidente del gruppo Renew Europe (lo stesso di cui fa parte il partito guidato da Macron) al Parlamento europeo.