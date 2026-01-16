Cascata di ghiaccio alta 30 metri travolge i turisti in Estonia: “Non mi arrampicherò più in un posto del genere”

Alle cascate di Valaste, in Estonia, un blocco di ghiaccio si è staccato dalla parete precipitando su decine di turisti. Una donna è rimasta ferita lievemente.

Una cascata di ghiaccio in Estonia si stacca dalla parete e travolge i turisti

Una gigantesca cascata di ghiaccio in Estonia si è staccata dalla parete rocciosa mettendo a rischio decine di turisti, tra cui anche bambini, che si trovavano sotto di essa. È successo nella popolare meta turistica di Valaste, nel nord-est del paese.

Il video ripreso da Karl-Hendrik Muuga mostra la cascata di ghiaccio alta trenta metri che si stacca dalla parete, e le persone al di sotto che corrono alla rinfusa in cerca di riparo, e provando a evitare i blocchi di ghiaccio che piovono sulle loro teste. La neve sotto ai loro piedi però impedisce di trovare l'equilibrio, e molti cadono, circondati dai massi.

A raccontare in prima persona quei terribili momenti è una delle protagoniste del video, Greete Melliste: "Ho visto il blocco di ghiaccio iniziare a cadere e mi sono spaventato molto: ero il più vicino e non era facile correre da nessuna parte", spiega al giornale locale Elu 24 di Postimees.

Melliste non è uscita indenne dalla disavventura: è stata colpita alla testa da un pezzo di ghiaccio. "Per fortuna, ho avuto solo un leggero mal di testa, nient'altro. Lo spavento è stato più forte, non mi arrampicherò mai più in un posto del genere".

Le cascate di Valaste sono amatissime in Estonia in ogni stagione: in estate l'acqua scorre precipitando dalle rocce fino a valle, in inverno, invece, i turisti si recano sul posto per ammirare l'enorme parete di ghiaccio. Un'abitudine per tante persone come Melliste, che infatti aveva deciso di andare sabato per una gita tranquilla con amici e parenti. Nessuno si aspettava che un enorme blocco di ghiaccio si sarebbe staccato rischiando di travolgerli tutti.