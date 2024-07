video suggerito

Caos a Francoforte, aeroporto chiuso per la protesta degli attivisti per il clima: voli dirottati e cancellati L’aeroporto di Francoforte, tra i maggiori hub al mondo, è stato chiuso per alcune ore oggi giovedì 25 luglio per la protesta degli attivisti per il clima: decine di voli cancellati o dirottati in altri scali in uno dei giorni più caldi per le partenze per le vacanze. A partire dalle 8 le attività stanno parzialmente riprendendo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora una giornata di passione per chi viaggia in aereo. Dopo il caos della scorsa settimana, dovuto al guasto informatico che ha fatto andare in tilt gli aeroporti di mezzo mondo, oggi, a causa della protesta degli attivisti per il clima, ha chiuso lo scalo di Francoforte, uno dei principali hub a livello globale, dove il traffico è stato sospeso per un paio di ore. Poco dopo le 8, infatti, le attività dell'aeroporto sono parzialmente riprese, come ha annuncia lo stesso scalo.

La protesta è arrivata in uno dei giorni più caldi per le partenze e gli arrivi per le mete di vacanza. E i disagi non mancano: decine di voli in arrivo, in particolare intercontinentali, sono stati dirottati in altri scali, quelli in partenza restano fermi nei gate.

Al momento, sarebbero circa 50 i voli dirottati. Un portavoce della polizia federale dispiegata all'aeroporto ha precisato che "tutte le autorità di sicurezza stanno attualmente lavorando per risolvere i disagi il più rapidamente possibile".

La società di gestione ha chiesto ai passeggeri di non recarsi nello scalo tedesco in assenza di nuove indicazioni e a verificare in anticipo lo stato dei loro voli sui siti web delle compagnie aeree. È probabile che le ricadute si facciano sentire anche domani.

"Oggi all'aeroporto di Francoforte, perché le cose non possono più andare avanti così. Il petrolio uccide – questo dice tutto", spiega in un video diffuso su X uno degli attivisti di Letzte Generation impegnati nella protesta. La richiesta al governo tedesco è quella di contribuire a sviluppare un "accordo internazionale giuridicamente vincolante" per regolare "l’eliminazione graduale globale di petrolio, gas e carbone entro il 2030″, come si legge sul sito web Last Generation.

Il gruppo aveva già bloccato temporaneamente l'aeroporto di Colonia/Bonn ieri per circa 3 ore, provocando la cancellazione di 31 voli, e circa due mesi fa gli attivisti avevano bloccato l'aeroporto di Monaco. Oggi hanno sottolineato che sono bastate delle semplici pinze per aprire un varco nella recinzione esterna dello scalo verso le cinque del mattino. In un post su X hanno scritto che sarebbero in 6 lungo la pista principale, ma secondo la polizia federale in realtà si tratta di circa il doppio.

Il ministro degli Interni dell'Assia, Poseck, ha condannato l'azione: "Gli interventi nel traffico aereo rappresentano un grande pericolo per la sicurezza".