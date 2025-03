video suggerito

Cane sale sul letto e la zampa rimane incastrata in una pistola: spara al padrone negli Usa In Tennessee, negli Stati Uniti, un uomo è rimasto ferito da un proiettile alla gamba partito accidentalmente dalla sua pistola che aveva sul letto: a premere il grilletto sarebbe stato il suo cane quando durante la notte è salito sul materasso. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo negli Stati Uniti si trova ricoverato in ospedale dopo che il suo cane gli ha accidentalmente sparato. Tutto è successo in Tennessee. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, sul letto di casa c'era una pistola senza la sicura inserita. Il cane nella notte sarebbe salito sul letto e la zampa sarebbe rimasta incastrata nel grilletto dell'arma: pochi attimi dopo c'è stato uno sparo. Il proiettile ha colpito la gamba dell'uomo mentre stava dormendo: avrebbe rimediato una ferita lieve alla coscia sinistra. Con lui nel letto c'era una donna, rimasta illesa. Lo ha riferito la polizia di Memphis.

Subito sono scattati i soccorsi. L'uomo è stato trasportato in ospedale dove è stato ricoverato, ma non è in gravi condizioni. Intervistata dall’emittente locale Fox 13, la donna presente in casa avrebbe raccontato di essere stata svegliata sia dal balzo dal cane sul materasso, sia dall’esplosione del colpo avvenuto pochi attimi dopo. Resta da capire soprattutto perché la pistola si trovava sul letto e perché era pure senza sicura. Ma la donna ha tenuto subito a precisare: "Da ora in avanti inseriremo la sicura in tutte le armi presenti in casa". Fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito.

Non sarebbe però il primo caso. In passato altre vicende simili sono accadute negli Usa. Nel 2018 un labrador aveva urtato il calcio della pistola che il suo umano teneva nella cintura: l'uomo era stato ferito alla gamba. Così come nel 2019 un ex giocatore di football americano in Mississippi si è dovuto amputare un arto dopo che il suo cane avrebbe calpestato un fucile da caccia. Anche in questi due casi entrambe la armi da fuoco probabilmente non avevano avuto la sicura.