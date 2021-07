Il caldo record che da settimane sta interessando il nord America generando una serie di incendi spaventosi e anche centinaia di morti in Canada, ha colpito ora anche l’ovest degli Stati Uniti dove da giorni si assiste a temperature pericolosamente vicine ai 50 gradi. Anche qui col passare dei giorni lo scenario sta diventando drammatico a causa dei continui incendi che in poco tempo vanno fuori controllo. Gli stati interessati sono quelli della California, del Nevada, dell’Arizona, dell’Oregon e dell’Idaho dove vasti incendi hanno divorato ettari ed ettari di terreni tra l’impotenza dei vigili del fuoco. Gli incendi, spesso provocati da fulmini, hanno distrutto larghe porzioni della regione forestale della Sierra Nevada e della foresta nazionale di Fremont-Winema.

I vigili del fuoco di Las Vegas, che combattono contro i numerosi incendi nella regione, affermano che l'aria è così secca che gran parte dell'acqua lanciata dagli aerei per domare le fiamme evapora prima ancora di raggiungere il suolo rendendo inutile l'intervento aereo. Nelle zone abitate si sono superati i 47 gradi centigradi mentre nella Death Valley è stata registrata una temperatura di 54,4 °C. In molte zone rurali alle comunità locali è stato detto di evacuare dalle loro abitazioni perché la furia delle fiamme potrebbe intrappolarli senza scampo. Così è accaduto ad esempio nel nord del Nevada, vicino al confine con la California.

Secondo il Los Angeles Times, un incendio, che è più che raddoppiato di dimensioni tra venerdì e sabato, ha sollevato una gigantesca nuvola di fumo e cenere che, combinata con il caldo secco, ha generato fulmini. In Oregon, un incendio alimentato da forti venti nella foresta nazionale di Fremont-Winema è raddoppiato fino a superare i trecento chilometri quadrati. In Idaho il governatore Brad Little ha dichiarato l'emergenza incendi e ha mobilitato la Guardia nazionale.

Durante una battaglia che appare impari due vigili del fuoco sono morti in Arizona proprio mentre spegnevano le fiamme quando il loro aereo si è schiantato a terra durante il sorvolo di un incendio. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno ora locale di sabato vicino alla piccola comunità di Wikieup.