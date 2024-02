Cade nella buca che aveva scavato con il fratellino in spiaggia: bimba di 5 anni muore sotto la sabbia Una bimba di 5 anni è morta sommersa dalla sabbia della buca che aveva scavato con suo fratello in Florida. I bagnanti hanno provato a tirarla fuori, ma quando i soccorsi l’hanno raggiunta non aveva più polso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La spiaggia di Lauderdale-by-the-Sea in Florida (foto da X)

Una bambina di 5 anni è morta lo scorso martedì 20 febbraio dopo essere caduta nella buca di sabbia profonda un metro e mezzo che stava scavando con il suo fratello più grande. Le persone presenti in quel momento sulla costa di Lauderdale-By-The-Sea (Florida) hanno provato a salvarla scavando a mani nude, ma quando i soccorritori l'hanno raggiunta, la piccola non aveva più polso. La madre della vittima è stata accompagnata in ospedale sotto shock.

I due fratellini sommersi dalla sabbia

La bambina stava trascorrendo un giorno di vacanza insieme alla sua famiglia, che si era spostata dallo Stato dell'Indiana fino alla Florida e aveva deciso di godersi una giornata di mare sulle rive di Lauderdale-By-The-Sea, non molto lontano da Miami. Insieme al fratello di 7 anni, la piccola si era messa a scavare una buca in mezzo alla spiaggia. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto di preciso, ma a un certo punto le pareti hanno iniziato a cedere.

I due bambini erano arrivati a una profondità pari a circa un metro e mezzo e in pochi attimi si sono ritrovati sommersi dalla sabbia. Il bambino era ricoperto fino al petto, ma la sua sorellina era completamente sepolta. Lanciato l'allarme, tutti i presenti si sono messi a scavare a mani nude per raggiungere la piccola.

L'intervento dei soccorsi e il decesso della bambina

Come riportato da The Guardian, Lauderdale-by-the-Sea non ha bagnini sulla sua spiaggia, quindi non c'era nessun professionista ad aiutare i bagnanti. Tra di loro c'erano anche un paio di infermieri professionisti, ma non hanno potuto far altro che avvertire i soccorsi.

Circa cinque minuti più tardi sono arrivati sul posto i vigili del fuoco e i paramedici. Le squadre di soccorso hanno preso il posto dei bagnanti, hanno continuato a scavare la buca usando le pale e con le assi hanno provato a stabilizzare le pareti. Quando i sanitari sono riusciti a raggiungere la bambina, non aveva più polso. I paramedici hanno provato a rianimarla, ma poco dopo in ospedale è stato dichiarato il suo decesso. Anche la madre è stata accompagnata in ospedale sotto shock, mentre il fratellino della vittima non avrebbe riportato particolari conseguenze.