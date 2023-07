Cadaveri di due neonate trovati in un sacco della spazzatura: scoperta choc in un asilo nido La scoperta all’interno di un bagno presso un asilo nido del Northwestern Memorial Hospital di Streeterville, Chicago.

A cura di Biagio Chiariello

I corpicini di due neonate sono stati trovati morti in un sacco della spazzatura in un asilo nido a Chicago, nello Stato USA dell'Illinois.

L'agghiacciante scoperta è stata fatta da una squadra di pulizie all'interno di un bagno presso la struttura nel campus del Northwestern Memorial Hospital a Streeterville intorno alle 19:00 di ieri (le 2 di oggi in Italia). Al centro medico è stata trovata anche una donna, trasportata al Northwestern Memorial Hospital, dove è stata curata per ferite non specificate.

"La polizia di Chicago sta conducendo indagini dopo che due neonate sono state trovate morte nel bagno di un centro per l'infanzia a Streeterville", ha fatto sapere la polizia in un comunicato. "Le bambine erano in un sacco della spazzatura. Non respiravano quando sono arrivati i primi soccorritori" hanno confermato gli agenti. Le piccoline sono state portate al Lurie Children's Hospital, dove ne è stato dichiarato il decesso. "I nostri investigatori si stanno occupando dell'indagine", ha detto la polizia.

"Una situazione medica di emergenza che ha coinvolto un impiegato dell'asilo nido si è verificata questa sera presso la struttura diurna nel campus del Northwestern Memorial Hospital", ha riferito a FOX 32 un portavoce della Northwestern Medicine. “Nessun bambino dell'asilo nido è stato coinvolto o condizionato dal problema. Sul posto sono intervenuti i dipartimenti dei vigili del fuoco e della polizia locale. Stiamo lavorando con il Chicago Police Department in merito a questo incidente e non possiamo rilasciare altri commenti in questo momento", ha aggiunto.

Un'indagine della polizia è in corso, ma non ci sarebbero indagati.