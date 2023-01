Bus precipita dal ponte e prende fuoco, decine di passeggeri morti tra le fiamme Una morte orribile per i passeggeri bloccati tra le fiamme del mezzo capovolto. Proprio a causa delle fiamme, purtroppo, non è stato possibile identificare nessuno dei deceduti: i loro corpi erano tutti carbonizzati.

A cura di Antonio Palma

Dramma questa domenica in Pakistan dove un autobus carico di passeggeri è precipitato da un ponte e ha preso fuoco, intrappolando cosi tra le fiamme i 48 passeggeri a bordo. La tragedia si è consumata nelle prime ore di oggi vicino alla città di Bela, nel distretto di Lasbela, nella provincia del Belucistan.

Il bilancio delle vittime è pesantissimo. Al momento le autorità hanno individuato almeno 41 morti ma il dato è destinato a crescere ulteriormente. Si ritiene infatti che sull'autobus viaggiassero almeno 48 passeggeri e solo quattro di questo sono stati estratti vivi.

Al momento non è ancora chiara la dinamica esatta dell'incidente ma si ritiene che l'autista dell'autobus abbia perso il controllo del mezzo, forse a causa della velocità eccessiva. Dopo aver sbandato improvvisamente, l'autobus avrebbe innescato una carambola mortale. Il mezzo si è prima schiantato contro un pilone del ponte e poi ha abbattuto le barriere ed è precipitato di sotto dove si è incendiato.

Una morte orribile per i passeggeri bloccati tra le fiamme del mezzo capovolto. Proprio a causa delle fiamme, purtroppo non è stato possibile identificare nessuno dei deceduti: i loro corpi erano tutti carbonizzati. "I corpi non sono stati identificati a causa dell'incendio. Saranno condotti I test del DNA sui tutte le salme" ha spiegato il capo della polizia locale che sta indagando sulla tragedia.

Secondo il suo racconto, la tragedia è avvenuta durante la notte tra sabato e domenica, quando erano circa 2.15, ora locale. A Lanciare l'allarme è stato il proprietario di un hotel vicino al luogo dell'incidente ma i soccorritori hanno potuto fare ben poco per chi era intrappolato nel mezzo. Gli unici salvi sarebbero coloro che sono stati sbalzati dai finestrini.

L'incidente ha riacceso le polemiche sulle condizioni di strade e mezzi in Pakistan. Il ministro dell'Interno Rana Sanaullah intanto ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie in lutto. "Sono Profondamente addolorato per lo sfortunato incidente di Lasbela che ha travolto molte vite. Le mie più sentite condoglianze vanno alle famiglie in lutto; possa Allah fornire loro il coraggio di sopportare questa perdita e benedire le anime dei defunti"