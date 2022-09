Brasile, ponte crolla mentre passano le auto: almeno 3 morti e 14 feriti Sono almeno 14 i feriti, 3 i morti e 15 i dispersi dopo il crollo di un ponte autostradale avvenuto in Brasile. La struttura ha ceduto mentre le vetture erano in transito.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono almeno 14 i feriti e 3 le persone decedute dopo il crollo di un ponte autostradale in Brasile. La struttura ha ceduto mentre le auto erano ancora in transito secondo quanto riferito dalle autorità locali. Il bilancio delle vittime sembra destinato ad aumentare nelle prossime ore.

L'accesso all'autostrada BR-319, vicino a Careiro, era stato già limitato nei giorni scorsi per alcuni lavori di manutenzione. La strada non era stata però completamente interdetta al traffico e continuava ad essere attraversata da centinaia di automobilisti nonostante le limitazioni. A occuparsi delle operazioni di soccorso, i vigili del fuoco di Amazonas. Secondo i soccorritori, i morti potrebbero essere almeno 15.

"Diverse auto sono cadute nel rio Curuçá – ha spiegato uno dei volontari all'opera -. Sono almeno 12 i veicoli che per il momento non sono stati recuperati. Siamo riusciti a tirare fuori dal letto del fiume un furgoncino sul quale viaggiavano diverse persone, ma non siamo ancora riusciti a identificare i passeggeri. Non sappiamo dove siano. Speriamo di riuscire a salvarli nelle prossime ore.

Secondo i soccorritori sono infatti più di 20 le persone ancora intrappolate in auto distrutte o sommerse. "Cercheremo di riportare a galla tutte le auto per poi estrarre le vittime e prestare loro le cure mediche del caso. Questa vicenda è chiaramente un'enorme tragedia: i morti saranno purtroppo tantissimi. Decine di vite innocenti spezzate da un evento terrificante" ha dichiarato ancora Orleilson Muniz, comandante dei vigili del fuoco di Amazonas.