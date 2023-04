Brasile, entra in un asilo nido e uccide quattro bambini con un machete Un uomo di 25 anni ha ucciso quattro bambini e ne ha feriti altri dopo aver fatto irruzione in un asilo di Blumenau, comune dello Stato di Santa Catarina in Brasile.

A cura di Susanna Picone

Almeno quattro bambini morti, altri quattro sono feriti: è il drammatico bilancio, ancora provvisorio, di un attacco registrato nella mattinata di oggi, mercoledì 5 aprile, in Brasile. L’episodio, secondo quanto riferiscono i media locali, si è verificato nelle prime ore del mattino presso l'asilo nido privato Cantinho Bom Pastor a Blumenau, città dello Stato brasiliano di Santa Catarina.

Il killer sarebbe un giovane di 25 anni che, a quanto si apprende, si sarebbe fermato con una motocicletta all'ingresso della struttura e poi sarebbe entrato con un oggetto, apparentemente un machete, e avrebbe aggredito i bambini presenti. Dopo averne uccisi quattro l'uomo si sarebbe consegnato alle autorità. Lo ha riferito il capo della polizia di Santa Catarina, Ulisses Gabriel. L'uomo è stato arrestato.

Secondo le prime informazioni i bambini morti avrebbero fra i 4 e i 7 anni mentre non si conoscono ancora le condizioni dei feriti. "Un individuo è entrato nell'asilo con un'arma bianca e ha ucciso 4 bambini. Ci sono anche 4 feriti", è quanto per il momento ha spiegato una fonte del governo dello stato di Santa Caterina.

Il governo di Santa Catarina ha decretato tre giorni di lutto dopo quanto accaduto. La vicegovernatrice, Marilia Boehm, ha detto che le lezioni sono state sospese in tutte le scuole dello Stato. "Non c'è dolore più grande di quello di una famiglia che perde i suoi figli e nipoti indifesi, il mio cordoglio per questa mostruosità", così il presidente Luiz Inacio Lula da Silva. "Per qualsiasi essere umano che abbia un sentimento cristiano, una tragedia come questa è inaccettabile, è un atto di odio e di vigliaccheria", ha aggiunto.

Meno di dieci giorni fa una scuola di San Paolo era stata presa di mira da un adolescente che aveva accoltellato a morte un insegnante e ferito altri tre, oltre a uno studente.