Bolsonaro e Lula al ballottaggio il prossimo 30 ottobre: destra al 43,3%, a sinistra il 48,4% dei voti Andranno al ballottaggio l’ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva e l’attuale leader Jair Bolsonaro: la sinistra ha portato a casa il 48,4% dei voti, mentre la destra ha collezionato il 43,3% delle preferenze.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il presidente brasiliano uscente Jair Bolsonaro sarà al ballottaggio con Luiz Inacio Lula da Silva, candidato della sinistra, il prossimo 30 ottobre.

L'ex presidente a capo di un fronte ampio delle sinistre, ha portato a casa un 48,4% dei voti, mentre la destra di Bolsonaro ha mantenuto il 43,3%. Lo stacco, seppur ridotto, rinvia il momento decisivo al prossimo 30 ottobre, smentendo così le statistiche che volevano Lula già vincitore al primo turno.

"Non ho mai vinto un'elezione al primo turno – ha sorriso il candidato della sinistra – il ballottaggio è un'opportunità di maturare proposte. Certo, avrei preferito vincere subito e fare un breve viaggio con mia moglie, ma dovrò aspettare fine mese".

Luiz Inacio Lula da Silva

Il presidente uscente Bolsonaro, invece, ha dichiarato di voler usare questo secondo round per dimostrare la bontà della sua politica di fronte alla pandemia. Il leader di destra, che nei giorni scorsi aveva affermato di non voler riconoscere l'esito delle elezioni in caso di sconfitta, ha fatto sapere che fino al 30 ottobre cercherà di "smascherare le menzogne degli istituti di ricerca" per provare l'efficacia della sua gestione del virus.

Non una parola invece sui presunti brogli che aveva denunciato poche settimane prima del voto: secondo Bolsonaro, infatti, l'uso di sistemi elettronici avrebbe "sicuramente compromesso" l'esito delle elezioni decretando la vittoria dello sfidante. "Un po' come avvenuto nel 2018 – aveva aggiunto – quando avrei dovuto vincere al primo turno".

le code davanti ai seggi

Sono oltre 156 milioni gli elettori chiamati a scegliere il nuovo presidente. Lunghissime le code fuori dai seggi elettorali con attese che superavano le 4 ore. Le urne sono state chiuse dopo l'orario previsto (alle 17 ora locale, le 22 italiane).

Bolsonaro ha seguito febbrilmente lo spoglio delle schede mentre Lula ha atteso i risultati da una scuola di San Paolo, dove ha votato accompagnato dalla moglie e dal suo vicepresidente Geraldo Alckmin.

"I bolsonaristi più fanatici dovranno in ogni caso adattarsi alla maggioranza della società – ha affermato a proposito dei timori di colpi di Stato post voto -. Coloro che non vorranno la pace e non rispetteranno la legge avranno un grande problema".