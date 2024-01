Boeing perde ruota durante fase di rullaggio: nuovo incidente nell’anno maledetto per gli aerei USA I fatti nella giornata di sabato 20 gennaio, coinvolto un Boeing 757 diretto a Bogotá, in Colombia. Dall’inizio del 2024 una lunga scia di incidenti ha investito la compagnia americana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora un incidente per un Boeing. Dopo la vicenda del portellone sul volo Alaska Airlines e quella del velivolo dell'Atlas Air incendiatosi dopo il decollo, la Federal Aviation Administration sta indagando su come un aereo della nota azienda USA, operato da Delta Air Lines, abbia perso un pneumatico durante la fase di rullaggio all'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta.

L'incidente, avvenuto sabato 20 gennaio, ha coinvolto un Boeing 757 diretto a Bogotá, in Colombia. "I passeggeri sono scesi dall'aereo e sono stati accompagnati al terminal in autobus", si legge in una nota ufficiale: "Ci scusiamo con i nostri clienti per l'inconveniente". Nessuno sarebbe rimasto ferito. L'aereo è comunque tornato in servizio il giorno successivo, ha fatto sapere un portavoce della Delta.

Da parte sua la Boeing ha fatto sapere la compagnia non ha "nulla da aggiungere" alla dichiarazione della FAA e ha indirizzato le eventuali domande sulla vicenda alla Delta.

Il 2024 è iniziato davvero malissimo per l'industria aeronautica statunitense: una serie di incidenti a catena, per fortuna non mortali, hanno caratterizzato il calendario del B737 Max 9. Ma non solo. La FAA, che ha già messo a terra più di 170 aerei del modello coinvolto nell'incidente del portellone, ha invitato le compagnie ad ispezionare anche i vecchi modelli 737-900ER, che utilizzano lo stesso design dei portelloni.

Lo riporta la Bbc, sottolineando che secondo la FAA si tratta di una mossa cautelativa, di un "ulteriore livello di sicurezza". L'azienda ha poi fatto sapere dichiarato di aver effettuato ispezioni su alcuni degli aerei rimasti a terra , ma non ha comunicato quando sarebbero stati in grado di tornare a volare: "La sicurezza del pubblico in volo, non la velocità dei controlli, determinerà la tempistica per la rimessa in servizio di questi aerei".