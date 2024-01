USA, la FAA ordina controlli anche sui Boeing 737-900ER dopo l’incidente dell’Alaska Airlines La Federal Aviation Administration (FAA) ha ordinato nuovi controlli su un secondo modello della Boeing, in particolare sui vecchi modelli 737-900ER. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Dopo l'esplosione del portellone di un aereo della Alaska Airlines la Federal Aviation Administration (FAA) ha ordinato nuovi controlli anche su un secondo modello della Boeing: l'agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense, che ha già messo a terra più di 170 velivoli 737 Max 9, ha invitato le compagnie ad ispezionare anche i vecchi modelli 737-900ER, che utilizzano lo stesso design dei portelloni.

Lo riporta la Bbc, sottolineando che secondo la FAA si tratta di una mossa cautelativa, di un "ulteriore livello di sicurezza". Al momento non sono stati infatti segnalati problemi con i 737-900ER, ma questi aerei installano lo stesso modello di pannello – è stato spiegato – usato per "tappare" un portellone inutilizzato dell'aereo coinvolto nell'incidente del 5 gennaio scorso.

Quel giorno, come si ricorderà, un volo dell'Alaska Airlines decollato da Portland e diretto in California era stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza dopo che il portellone si era staccato, lasciando un buco nella fiancata dell'aereo.

L'incidente ha spinto la Federal Aviation Administration a interdire il volo a terra tutti i 737 Max 9 dotati di quella stessa tipologia di portellone e ha fatto crollare il prezzo delle azioni della Boeing. L'agenzia statale USA sta indagando sulla qualità costruttiva dei portelloni e sulle linee di produzione dell'azienda, comprese quelle collegate al subappaltatore Spirit AeroSystems, che ha fornito il pezzo.

All'inizio di questa settimana, la FAA ha dichiarato di aver effettuato ispezioni su 40 aerei rimasti a terra , ma non ha comunicato quando sarebbero stati in grado di tornare a volare: "La sicurezza del pubblico in volo, non la velocità dei controlli, determinerà la tempistica per la rimessa in servizio di questi aerei". Boeing, dal canto suo, in seguito all'incidente ha dichiarato che aumenterà la qualità e la quantità delle ispezioni.